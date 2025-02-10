Ночью Россия содрогалась от взрывов: где произошли попадания

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Недилько Ксения
Сегодня ночью в некоторых областях России было громко из-за атаки беспилотников. По информации руководителя Центра изучения оккупации, экс-советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, мониторящего ситуацию, в Краснодаре российское ПВО сбило БПЛА в ЖК "Центральный".
Иллюстративное фото
Кроме того, в области зафиксирована работа ПВО. Достоверная цель удара – 462 Центр тренировки ГРУ МО РФ.
Сбит БПЛА над г. Афипский в Краснодарском крае. Цель – Афипский НПЗ. Последствия нуждаются в дополнительном уточнении. Официальный Краснодар "все сбил".
Славянск-на-Кубани. Активная работа ПВО в районе Славянского НПЗ. Предварительно – без последствий на земле.
Миллерово, Ростовская область. Активная работа ПВО ночью в районе военного аэродрома.
Также в Минобороны РФ отчитываются об единичных сбитиях в Брянской, Белгородской, Курской областях и над оккупированным Крымом.
По данным ASTRA , губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил о последствиях атаки БпЛА:
Напомним, портал "Комментарии" писал, что подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 6 февраля 2025 года поразили аэродром "Приморско-Ахтарский" в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.
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