Ночью Россия содрогалась от взрывов: где произошли попадания

Сегодня ночью в некоторых областях России было громко из-за атаки беспилотников. По информации руководителя Центра изучения оккупации, экс-советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, мониторящего ситуацию, в Краснодаре российское ПВО сбило БПЛА в ЖК "Центральный".

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Кроме того, в области зафиксирована работа ПВО. Достоверная цель удара – 462 Центр тренировки ГРУ МО РФ.

"Защитили многоэтажкой", — написал Андрющенко.

Сбит БПЛА над г. Афипский в Краснодарском крае. Цель – Афипский НПЗ. Последствия нуждаются в дополнительном уточнении. Официальный Краснодар "все сбил".

Славянск-на-Кубани. Активная работа ПВО в районе Славянского НПЗ. Предварительно – без последствий на земле.

Миллерово, Ростовская область. Активная работа ПВО ночью в районе военного аэродрома.

Также в Минобороны РФ отчитываются об единичных сбитиях в Брянской, Белгородской, Курской областях и над оккупированным Крымом.

По данным ASTRA , губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил о последствиях атаки БпЛА:

"Мэр Краснодара сообщил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный". БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы и правоохранительные органы, территория, где это произошло, оцеплена. Идет поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения. Поручил Евгению Наумову держать ситуацию на контроле, при необходимости предоставить жильцам дома помощь. <…> Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Там, к сожалению, обломки повредили частный дом. Никто не пострадал, на месте трудятся специальные службы. Жителям как можно быстрее нужно помочь восстановить свое имущество, — такую задачу поставил исполняющий обязанности главы муниципалитета Дмитрий Малов", — написал глава региона России.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 6 февраля 2025 года поразили аэродром "Приморско-Ахтарский" в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.