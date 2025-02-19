Сегодня ночью под атакой БПЛА находились города в России. Об обстреле Сызранского НПЗ в Самарской области сообщил председатель Самарской области Вячеслав Федорищев, пишет ASTRA.

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"Сегодня ночью киевский режим атаковал Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА", – заявил Федорищев.

По данным руководителя Центра изучения оккупации, экс-советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, удар был нанесен примерно в 01:40, возник пожар. После взрывов в городе "глушат" GPS, пожарные и скорые прибыли на НПЗ без включенных сирен. На утро пожар продолжается по данным визуального контроля.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области имеет мощность переработки 8,9 млн. тонн нефти в год, что делает его одним из средних по размерам НПЗ в РФ.

Его продукция включает топливо, авиационный керосин и битум. В 2015 г. завод полностью перешел на выпуск продукции стандарта Евро-5. Он перерабатывает нефть из Западной Сибири и Самарской области.

Для русской армии НПЗ такого уровня играют важную роль в обеспечении топливом и это часть логистики войск.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в России несколько дней назад была выведена из строя нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" в Краснодарском крае, которая является крупнейшей в Каспийском трубопроводном консорциуме, обеспечивающей основной экспорт нефти из Казахстана. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия безопасности СНБО Украины Андрей Коваленко, передает портал "Комментарии".

На этот удар истерически отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, обозвал Украину "бешеным животным".