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Украина уже не сможет остановить Россию: эксперт предупредил о роковой ошибке

Эксперт Свитан убежден, что во время гуманитарной миссии в Олешках враг усиливает свои позиции

30 октября 2026, 17:56
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Кречмаровская Наталия

После гуманитарной миссии Россия может усилить давление на фронт, провести определенные военные операции или даже попытаться захватить Херсон. Такие версии выдвигают украинские эксперты.

Украина уже не сможет остановить Россию: эксперт предупредил о роковой ошибке

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что в режиме тишины россияне усиливают свои позиции, ведь это происходит на оккупированной территории и Украина не будет бить по своим людям. А враг будет пользоваться режимом тишины для переброски войск, ротации, улучшения своих позиций, подготовки плацдарма.

"Поэтому с россиянами нельзя ни в коем случае идти даже на перемирие на один час, они тут же в своих целях будут его использовать. Все больше, они готовились к этому так называемому перемирию, даже перенося иногда графики, чтобы быть готовым как раз к ротационным моментам или к усилению", — отметил он.

По его словам, россияне пользуются подобными режимами тишины с 2014 года. Он пояснил, что по первому Минску Порошенко дал возможность врагу подтянуть резервы и укрепиться, второй Минск дал возможность усилить наступательный блок для агрессии 2022 года.

"Если будет "Минск" третий, если будет остановка масштабная, то россияне накопят... А у них сейчас экономика на военные рельсы стала 24 на 7, и с помощью Северной Кореи и Китая... они за какое-то время наберут такой силы, что и мы их не остановим. То есть этого нельзя допускать ни в коем случае, поэтому и разговоры нельзя вести по поводу остановки боевых действий”, — подытожил эксперт.

По его словам, нужно только завершать войну, а для этого следует выбивать нефтеперерабатывающую отрасль России.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новом условии, которое Путин выдвигает Зеленскому.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mXBAw3M9yuA
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