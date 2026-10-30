Украина уже не сможет остановить Россию: эксперт предупредил о роковой ошибке

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Кречмаровская Наталия
После гуманитарной миссии Россия может усилить давление на фронт, провести определенные военные операции или даже попытаться захватить Херсон. Такие версии выдвигают украинские эксперты.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан отметил, что в режиме тишины россияне усиливают свои позиции, ведь это происходит на оккупированной территории и Украина не будет бить по своим людям. А враг будет пользоваться режимом тишины для переброски войск, ротации, улучшения своих позиций, подготовки плацдарма.
По его словам, россияне пользуются подобными режимами тишины с 2014 года. Он пояснил, что по первому Минску Порошенко дал возможность врагу подтянуть резервы и укрепиться, второй Минск дал возможность усилить наступательный блок для агрессии 2022 года.
По его словам, нужно только завершать войну, а для этого следует выбивать нефтеперерабатывающую отрасль России.
Напомним: портал "Комментарии" писал о новом условии, которое Путин выдвигает Зеленскому.