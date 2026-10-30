Украина уже не сможет остановить Россию: эксперт предупредил о роковой ошибке

После гуманитарной миссии Россия может усилить давление на фронт, провести определенные военные операции или даже попытаться захватить Херсон. Такие версии выдвигают украинские эксперты.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что в режиме тишины россияне усиливают свои позиции, ведь это происходит на оккупированной территории и Украина не будет бить по своим людям. А враг будет пользоваться режимом тишины для переброски войск, ротации, улучшения своих позиций, подготовки плацдарма.

"Поэтому с россиянами нельзя ни в коем случае идти даже на перемирие на один час, они тут же в своих целях будут его использовать. Все больше, они готовились к этому так называемому перемирию, даже перенося иногда графики, чтобы быть готовым как раз к ротационным моментам или к усилению", — отметил он.

По его словам, россияне пользуются подобными режимами тишины с 2014 года. Он пояснил, что по первому Минску Порошенко дал возможность врагу подтянуть резервы и укрепиться, второй Минск дал возможность усилить наступательный блок для агрессии 2022 года.

"Если будет "Минск" третий, если будет остановка масштабная, то россияне накопят... А у них сейчас экономика на военные рельсы стала 24 на 7, и с помощью Северной Кореи и Китая... они за какое-то время наберут такой силы, что и мы их не остановим. То есть этого нельзя допускать ни в коем случае, поэтому и разговоры нельзя вести по поводу остановки боевых действий”, — подытожил эксперт.

По его словам, нужно только завершать войну, а для этого следует выбивать нефтеперерабатывающую отрасль России.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новом условии, которое Путин выдвигает Зеленскому.



