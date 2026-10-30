У Кремлі заявили, що лідер РФ Володимир Путін нібито готовий до телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, але він не телефонує. Три моделі штучного інтелекту проаналізували, чи можливий такий контакт і що він може дати.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Gemini розцінює заяви про готовність Путіна до розмови як інформаційний маневр, покликаний створити враження конструктивності Москви та перекласти на Київ відповідальність за відсутність діалогу.

На думку чат-бота, прямий дзвінок малоймовірний і без попередньо узгоджених умов та міжнародних гарантів не матиме сенсу. Якщо контакт відбудеться, то, ймовірно, у тристоронньому або багатосторонньому форматі за посередництва США чи арабських партнерів. Путін намагатиметься закріпити свої вимоги, тоді як Зеленський наполягатиме на припиненні вогню та безпекових гарантіях.

Gemini вважає, що розмова могла б стати лише підготовчим кроком до масштабнішого саміту або домовленостей про обмін полоненими.

Grok також бачить у заяві Кремля спробу перекласти відповідальність за відсутність переговорів на Зеленського. Чат-бот звертає увагу, що телефонний контакт технічно можливий, але навряд чи допоможе розв'язати ключові питання — територій і гарантій безпеки.

За оцінкою Grok, домовленості такого рівня потребують особистої зустрічі з фіксацією результатів. Натомість телефонну розмову Москва могла б використати як піарний жест і спосіб зменшити тиск через звинувачення у небажанні діалогу.

Grok вважає, що реальний прогрес можливий на переговорах на нейтральній території за участю посередників. Поки Київ не погоджується на запрошення Путіна до Москви, телефонний контакт залишається малоймовірним.

DeepSeek називає пропозицію Кремля дипломатичною грою, у якій Москва намагається показати себе відкритою до діалогу, а Київ — стороною, яка нібито його уникає. Чат-бот посилається на позицію радника Литвина, який розцінив такі заяви як спробу уникнути повноцінної тристоронньої зустрічі лідерів.

На думку DeepSeek, телефоном неможливо вирішити питання територій, гарантій безпеки та припинення вогню. Такий контакт, якщо й відбудеться найближчим часом, може завершитися лише обміном взаємними звинуваченнями.

Чат-бот вважає, що реальний зсув можливий лише за столом переговорів, де будуть чітко визначені умови та гарантії.

Усі три чат-боти сходяться в одному: заяви Кремля можуть бути спробою перекласти на Україну відповідальність за відсутність діалогу, а сам телефонний контакт не розв'яже ключових суперечностей. Водночас Gemini допускає його як підготовчий етап до саміту чи обміну полоненими, тоді як Grok і DeepSeek наголошують на необхідності повноцінних переговорів за участю посередників.

Отже, телефонна розмова лідерів можлива технічно, але, за оцінками чат-ботів, без узгодженого формату та конкретних домовленостей вона навряд чи матиме практичний результат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на що Путін готовий заради миру на своїх умовах.



