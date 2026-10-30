Україна вже не зможе зупинити Росію: експерт попередив про фатальну помилку

Після гуманітарної місії Росія ймовірно може посилити тиск на фронт, провести певні військові операції чи навіть спробувати захопити Херсон. Такі версії висувають українські експерти.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що під час режиму тиші росіяни посилюють свої позиції, адже це відбувається на окупованій території і Україна не битиме по своїх людях. А ворог буде користуватися режимом тиші для перекидання військ, ротації, покращення своїх позицій, підготовки плацдарму тощо.

"Тому з росіянами не можна ні в якому разі йти навіть на перемир'я на одну годину, вони тут же у своїх цілях його використовуватимуть. Щобільше, вони готувалися до цього так званого перемир'я, навіть переносячи іноді графіки, щоб бути готовим якраз до ротаційних моментів або до посилення", — зазначив він.

За його словами, росіяни користуються такими режимами тиші з 2014 року. Він пояснив, що по першому “Мінську” Порошенко дав можливість ворогу підтягнути резерви та укріпитися, другий “Мінськ” дав можливість посилити наступальний блок для агресії 2022 року.

"Якщо буде "Мінськ" третій, якщо буде зупинка масштабна, то росіяни накопичать... А у них зараз економіка на військові рейки стала 24 на 7, та за допомогою Північної Кореї та Китаю... вони за якийсь певний час наберуть такої сили, що й ми їх не зупинимо. Тобто цього не можна допускати в жодному разі, тому й розмов не можна вести з приводу зупинки бойових дій”, — підсумував експерт.

За його словами, потрібно тільки завершувати війну, а для цього потрібно вибивати нафтопереробну галузь Росії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про нову умову, яку Путін висуває Зеленському.



