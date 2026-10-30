Україна вже не зможе зупинити Росію: експерт попередив про фатальну помилку

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Кречмаровская Наталия
Після гуманітарної місії Росія ймовірно може посилити тиск на фронт, провести певні військові операції чи навіть спробувати захопити Херсон. Такі версії висувають українські експерти.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан зазначив, що під час режиму тиші росіяни посилюють свої позиції, адже це відбувається на окупованій території і Україна не битиме по своїх людях. А ворог буде користуватися режимом тиші для перекидання військ, ротації, покращення своїх позицій, підготовки плацдарму тощо.
За його словами, росіяни користуються такими режимами тиші з 2014 року. Він пояснив, що по першому “Мінську” Порошенко дав можливість ворогу підтягнути резерви та укріпитися, другий “Мінськ” дав можливість посилити наступальний блок для агресії 2022 року.
За його словами, потрібно тільки завершувати війну, а для цього потрібно вибивати нафтопереробну галузь Росії.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про нову умову, яку Путін висуває Зеленському.