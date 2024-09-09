Украина уже может бить по Татарстану и дальше: генерал заинтриговал заявлением о новейшем оружии ВСУ

Те разработки, которые уже есть в Украине, действительно впечатляют. Прежде всего речь идет об Украине, которая уже производит дроны, которые являются инновационными моделями, которые не имеют даже страны НАТО. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире программы "Вечер.LIVE" заявил председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 годах, генерал Николай Маломуж.

Дрон

Генерал отметил, что Украина уже производит ракетные и баллистические дроны, которые могут достигать цели на расстоянии в 2000 километров.

"А это уже инновационные модели, которые не имеют наши партнеры даже в НАТО. А это то, что наносит сейчас удары по Татарстану, по Ленинградской области, по конкретным аэродромам, по стратегическим бомбардировщикам", — подчеркнул Николай Маломуж.

По его словам, Украина также устанавливает свои системы защиты, свои частоты. Он отметил, что на сегодняшний день очень актуален вопрос производства украинскими предприятиями дронов баллистического типа и ракет тактического уровня, чтобы увеличить дальнобойные возможности нашей страны.

"Речь идет о зарядах не ядерного типа до нескольких тонн и нанесении ударов вплоть до Петропавловска — Камчатского", — подчеркнул Маломуж.

При этом генерал отметил, что это нужно было делать раньше, потому что предложения звучали еще в 2022 году.

"Потому что были предложения еще в 2022 году по этим дронам ракетного типа — уже разработаны, предложены, но бюрократия тормозит процесс", — подытожил Маломуж.

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