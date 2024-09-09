Украина уже может бить по Татарстану и дальше: генерал заинтриговал заявлением о новейшем оружии ВСУ

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Кравцев Сергей
Те разработки, которые уже есть в Украине, действительно впечатляют. Прежде всего речь идет об Украине, которая уже производит дроны, которые являются инновационными моделями, которые не имеют даже страны НАТО. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире программы "Вечер.LIVE" заявил председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 годах, генерал Николай Маломуж.
Дрон
Генерал отметил, что Украина уже производит ракетные и баллистические дроны, которые могут достигать цели на расстоянии в 2000 километров.
По его словам, Украина также устанавливает свои системы защиты, свои частоты. Он отметил, что на сегодняшний день очень актуален вопрос производства украинскими предприятиями дронов баллистического типа и ракет тактического уровня, чтобы увеличить дальнобойные возможности нашей страны.
При этом генерал отметил, что это нужно было делать раньше, потому что предложения звучали еще в 2022 году.
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