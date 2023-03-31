Украина уже готовит аэродромную инфраструктуру для западной авиации, — Игнат

Многоцелевой истребитель F-16 мог бы стать основной боевой машиной ВСУ и помог Украине освобождать свои территории. Об этом сегодня, 31 марта, в Телеэфире сказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишут "Комментарии".



Для западных истребителей Украине нужна современная авиационная платформа

Он отметил, что вопрос о предоставлении Украине таких самолетов, как истребители F-16, стоит на повестке дня у украинской власти и напомнил, что истребители четвертого поколения, такие как МиГ-29 и F-16, часто сравнивают, потому что они ровесники.

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“Но МиГ-29 как был рожден в Советском Союзе, так и остался советской машиной без особых модернизаций и улучшений. F-16 прошел несколько этапов глубочайшей модернизации. Изменено бортовое оборудование. Главное, что изменено — это радар самолета, бортовая РЛС, радиолокационная станция, которая видит цели гораздо лучше, намного дальше и работает непосредственно… вместе с широкой номенклатурой западного вооружения современного. Это высокоточные дальнобойные ракеты класса воздух-воздух, воздух-земля, крылатые ракеты, авиабомбы, планируемые высокоточные. Также работают эти самолеты отлично и по надводным целям. Это многоцелевой истребитель, способный стать основной боевой машиной Воздушных сил и закрывать наше воздушное пространство надежно… Этот самолет помог бы нам освобождать нашу землю, деоккупировать территории и помочь нашим наземным войскам", — сказал спикер.

Он отметил, что у украинских летчиков высокая мотивация и готовы учиться управлять западными самолетами, а добровольцы из разных стран — передавать свой опыт и помочь Украине в обучении пилотов.

"Главное, чтобы была современная авиационная платформа, которая может нести ту номенклатуру вооружений… Только в таком случае, если будет решение, будут уже делаться первые шаги по обучению и инженерам, и летному составу… Ну, а аэродромная инфраструктура уже готовится. Будьте уверены, эти самолеты и на бывшую аэродромную сеть могли садиться. У нас большая сеть оперативных аэродромов. Да, нужно кое-где подлатать швы между плитами. Но в военное время их можно использовать 100%”, — заявил Игнат.

Напомним, "Комментарии" писали, что в помощи Украине все страны-партнеры опираются прежде всего на ресурсы, которые есть у них в наличии и необходимости такой помощи. По такому принципу, в частности, рассматриваются поставки ВСУ танков, боеприпасов и истребителей.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что около двух тысяч украинских военных прошли обучение и готовы воевать иностранной бронетехникой.

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