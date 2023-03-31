Украина уже готовит аэродромную инфраструктуру для западной авиации, — Игнат

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Многоцелевой истребитель F-16 мог бы стать основной боевой машиной ВСУ и помог Украине освобождать свои территории. Об этом сегодня, 31 марта, в Телеэфире сказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишут "Комментарии".
Для западных истребителей Украине нужна современная авиационная платформа
Он отметил, что вопрос о предоставлении Украине таких самолетов, как истребители F-16, стоит на повестке дня у украинской власти и напомнил, что истребители четвертого поколения, такие как МиГ-29 и F-16, часто сравнивают, потому что они ровесники.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Он отметил, что у украинских летчиков высокая мотивация и готовы учиться управлять западными самолетами, а добровольцы из разных стран — передавать свой опыт и помочь Украине в обучении пилотов.
Напомним, "Комментарии" писали, что в помощи Украине все страны-партнеры опираются прежде всего на ресурсы, которые есть у них в наличии и необходимости такой помощи. По такому принципу, в частности, рассматриваются поставки ВСУ танков, боеприпасов и истребителей.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что около двух тысяч украинских военных прошли обучение и готовы воевать иностранной бронетехникой.
Читайте на сайте "Комментарии" — министр обороны Словакии Ярослав Надь говорит, что пора принять решение для ссылки самолетов в Украину.
Обсуждения
Новости