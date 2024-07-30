Украина установила два рекорда по потерям России на войне

Силы обороны Украины продолжают наносить значительные потери российской армии. В период с 15-21 июля было зафиксировано сразу два рекорда по потерям российской военной техники. Россияне на протяжении недели понесли наибольшие потери среди артиллерийских систем и беспилотных летательных аппаратов.



Украина установила рекорд по потерям России по количеству артсистем и БПЛА. Фото из открытых источников

Ресурс Russian-casualties, собирающий статистику о российских потерях на войне, обнародовал данные об уничтожении вражеской техники. Оказалось, что в период с 15 по 21 июля Силы обороны Украины нанесли рекордные потери россиянам по двум параметрам.

В этот период украинские военные уничтожили 373 артиллерийских системы РФ. Общие потери России по этому показателю составляют 16 тыс. единиц артсистем.





Кроме автомобильной техники, в течение недели украинские силы также уничтожили рекордное количество российских беспилотников — 327 единиц. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 12,8 тыс. беспилотников.





Напомним, что по данным Генерального штаба, Россия по состоянию на 30 июля потеряла более 577 тыс. личного состава. К этой статистике относятся убитые и раненые российские военные. По показателю танков, потери России составляют 8,3 тыс. единиц. По боевым бронированным машинам – более 16 тыс. единиц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по разным оценкам подсчетов потерь России на войне в Украине, россияне не терпели подобных показателей последние 80 лет.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который рассказал об украинских потерях на войне. По словам президента, они двигаются не в положительную сторону.