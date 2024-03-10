Украина ускоренно усиливает оборону на фронте: что известно

ВСУ ускорили усиление оборонных линий, а именно начали быстро строить оборонительные позиции на нескольких участках фронта. Об этом говорится в обзоре британского Минобороны за 10 марта.

Украина ускоренно усиливает оборону на фронте (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что оборонные позиции Украины включают противотанковые "зубы дракона" и рвы, пехотные окопы, минные поля и опорные пункты.

Также в оборонном ведомстве Британии подчеркнули, что после того, как Украина расширит оборонительные линии, российская армия потеряет способность продвигаться вперед и использовать свои тактические преимущества в рамках нынешних наступательных операций.

"Создание основных оборонных позиций свидетельствует об изнуряющем характере конфликта и означает, что любая попытка провести операцию по прорыву с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями", – говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Украины есть возможность переломить ход войны. Ветеран войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что у России большая проблема с мобилизацией, поэтому Украина вскоре может получить "окно возможностей", чтобы переломить ход войны.

В эфире телемарафона Евгений Дикий заявил, что в России активно уменьшилась мобилизация, а все имеющиеся дыры Россияне затыкают добровольной мобилизацией. Однако, по словам Дикого, этого оказалось недостаточно, поэтому Россия делает облавы на места, где живут нелегальные мигранты и заставляет их идти в армию или в тюрьму. Подобные случаи неоднократно фиксировались, а власти Индии призвали Россию освободить граждан Индии и вернуть их на территорию страны.

Ветеран войны объясняет, что в России пока не происходит процесс мобилизации из-за президентских выборов, которые пройдут в марте.