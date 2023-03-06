Украина уничтожила 13 вражеских "Шахедов"

В ночь с 5 на 6 марта российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе "Shahed-131/136" с северного направления (Брянская область РФ). 13 "шахедов" уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

Шахеди знищено

Всего зафиксировано пятнадцать пусков ударных БПЛА.

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За прошедшие сутки противник, по данным Генштаба, потерял 650 человек личного состава, 9 танков, 11 бронированных машин, 7 артиллерийских систем.

Кроме этого, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны врага.

Противник, по данным украинских военных, за прошедшие сутки нанес 27 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения Россией дальнейших ракетных ударов высоковероятна по всей территории Украины.

Напомним, что стала известна ситуация в Бахмуте , а также стремление россиян любой ценой захватить Угледар . Первые выводы по обороне крепости Бахмут делают эксперты. В частности, они уверены, что битва за Бахмут – это возможность отвести угрозу от городов Донбасса к западу от фронта. Также, по мнению специалистов, даже в случае отступления ВСУ Бахмут свою задачу уже перевыполнил – в рамках "перемалывания" сил и средств противника.

"Логистика позволяет в случае необходимости вывести из этого города наших военнослужащих – если ситуация станет критической. Думаю, если ради сохранения жизни наших военных понадобится тактическое отступление на заранее подготовленные позиции, такая команда от Генштаба поступит. Но даже в случае такого отступления Бахмут свою задачу уже перевыполнил — в рамках "перемалывания" сил и средств противника, истощая оккупационную армию и давая ВСУ накопить мощь для контрнаступательных действий", — уверен политолог Дмитрий Воронков.









