Украина теряет территории: почему ВСУ не могут удерживать фронт

Украинские войска продолжают терять человеческий ресурс и территории из-за системных просчетов в военной стратегии. Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил военный эксперт, полковник Юрий Микуляк.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, одна из главных проблем – отсутствие профессиональной мобилизации и должной подготовки резервов. По словам эксперта, еще с 2023 года нужно было массово готовить бригады и батальоны для укрепления фронта.

Не менее критической проблемой также есть назначение не боевых офицеров, а так называемых людей комфорта на руководящие должности, которые действуют только для карьерного роста, а не победы.

"Без силы средств, без обучения на собственных ошибках и без понимания тактики врага мы будем снова и снова терять людей и территории", — подытожил Микуляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские военные держат оборону Константиновки в Донецкой области в крайне тяжелых условиях. Этот город находится прямо на пути летнего наступления России, из-за чего его оборона является очень важной задачей. Об этом пишет "The New York Times".

После общения с украинскими военными СМИ отмечает, что Константиновка является южными воротами в цепочку городов, которые образуют последний крупный оборонительный пояс в Донецкой области. По их словам, если россияне оккупируют Константиновку, почти все города, расположенные дальше на север, окажутся в зоне досягаемости вражеских дронов. В итоге Россия окажется фактически за шаг до того, чтобы захватить всю Донецкую область.

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