На Западе назвали город, потеряв который фронт в Украине обрушится

Украинские военные держат оборону Константиновки в Донецкой области в крайне тяжелых условиях. Этот город находится прямо на пути летнего наступления России, из-за чего его оборона является очень важной задачей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Бои за Константиновку. Фото: из открытых источников

После общения с украинскими военными СМИ отмечает, что Константиновка является южными воротами в цепочку городов, которые образуют последний крупный оборонительный пояс в Донецкой области. По их словам, если россияне оккупируют Константиновку, почти все города, расположенные дальше на север, окажутся в зоне досягаемости вражеских дронов. В итоге Россия окажется фактически за шаг до того, чтобы захватить всю Донецкую область.

В издании поделились, что россияне создали 16-километровую зону вокруг украинских войск, защищающих Константиновку, частично окружив их с востока, юга и запада. Украинские солдаты и офицеры в разговоре с журналистами заявили, что почти каждое движение в этой зоне круглосуточно отслеживается российскими беспилотниками. Силы обороны остаются в затруднительном положении без ротации или возможности эвакуировать раненых.

В публикации говорится, что Украина готовится к попытке противника начать масштабное наступление на Константиновку. Это сражение может затянуться на месяцы. Тем не менее пока нет ясности, это будет фронтальное наступление, как в Бахмуте в 2023 году, или попытка замкнуть кольцо в клещевом маневре, чтобы заставить защитников отступить.

Украинские военные в разговоре с журналистами признали, что россияне имеют преимущество благодаря расширению возможностей по нанесению ударов с помощью дронов.

По словам украинских военных, переломным моментом в летнем наступлении РФ стала деятельность элитного российского подразделения беспилотников "Рубикон". В издании напомнили, что в 2025 году в Курской области это подразделение помогло отразить наступление украинских войск, перерезав их главную дорогу снабжения с помощью непрерывных ударов дронами. Весной его передислоцировали в район Константиновки.

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