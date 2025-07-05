Идут ли бои в Днепропетровской области: в ВСУ поставили точку в вопросе

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Кравцев Сергей
Несмотря на разного рода заявления в некоторых СМИ и пабликах в Днепропетровской области нет боев Сил обороны Украины против российских оккупантов. В то же время боевые столкновения происходят очень близко к админграницы области. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.
Бои в Днепропетровской области. Фото: из открытых источников
В то же время он добавил, что сейчас по этому поводу есть много вопросов. Кроме того, отметил, что РФ очень хочет преувеличить ситуацию в украинском информационном поле.
По словам представителя ОСГВ "Хортица", россияне в первую очередь пытаются прорваться на Покровском направлении. Также враг давит в направлении административных границ Днепропетровской области.
Трегубов акцентировал, что продолжается активное наступление на Лиманском направлении, увеличено давление РФ на Купянском, и в Харьковской области в районе города Волчанск.
Кроме того, продолжаются атаки на Краматорском, Северском направлениях, и продолжаются бои в Торецке.
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