Идут ли бои в Днепропетровской области: в ВСУ поставили точку в вопросе

Несмотря на разного рода заявления в некоторых СМИ и пабликах в Днепропетровской области нет боев Сил обороны Украины против российских оккупантов. В то же время боевые столкновения происходят очень близко к админграницы области. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Бои в Днепропетровской области. Фото: из открытых источников

"В Днепропетровской области еще боев с врагом не происходит. Бои происходят в Донецкой области, очень близко к Днепропетровской области", — заявил Трегубов.

В то же время он добавил, что сейчас по этому поводу есть много вопросов. Кроме того, отметил, что РФ очень хочет преувеличить ситуацию в украинском информационном поле.

По словам представителя ОСГВ "Хортица", россияне в первую очередь пытаются прорваться на Покровском направлении. Также враг давит в направлении административных границ Днепропетровской области.

Трегубов акцентировал, что продолжается активное наступление на Лиманском направлении, увеличено давление РФ на Купянском, и в Харьковской области в районе города Волчанск.

Кроме того, продолжаются атаки на Краматорском, Северском направлениях, и продолжаются бои в Торецке.

"Новое — два активных наступления на Покровском и Новопавловском направлении, которые и составляют эту российскую летнюю кампанию — на нашем участке, в нашей зоне ответственности", — резюмировал Трегубов.

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