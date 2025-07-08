Несмотря на то, что нет даже намека на то, что война в Украине вскоре может завершиться в сети не прекращается обсуждение того, какое оружие способно изменить ход войны? Как может завершится война в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Бомбы GBU-57 уже доказали свою эффективность

Аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак рассказал в эфире канала "Эспрессо", что проникающие бомбы могли бы существенно усилить ВСУ и развернуть ход войны. Ведь они не только уничтожают защищенные объекты, но и открывают для дронов новый подземный домен – в дополнение к воздушному, морскому и наземному.

Их успешное использование открывает возможности достигать целей без ядерной эскалации.

Алексей Ижак напомнил, что согласно официальному заявлению Пентагона, общее количество высокоточных боеприпасов, использованных во время операции Midnight Hammer ("Северный молот") по уничтожению инфраструктуры ядерной программы Ирана силами США, составило 75 единиц.

Среди них: 14 авиабомб глубокого проникновения GBU-57, сброшенных со стелс-бомбардировщиков B-2; 30 крылатых ракет Tomahawk, выпущенных с подводных лодок ВМС США в Аравийском море; 31 ракета или боеприпас, примененный истребителями четвертого и пятого поколения, которые атаковали ПВО, инфраструктуру и узлы управления Ирана.

Алексей Ежик отмечает, что удар по Ирану стал первым боевым применением GBU-57, хотя бомба находится на вооружении более десяти лет: ранее ее использовали только во время испытаний на полигоне в сценариях, рассчитанных на потенциальные цели в КНДР и Иране.

В Украине уникальная ситуация

Военный эксперт Олег Жданов в интервью "Главреду" заявил, что в Украине уникальная война, которая не похожа на те, которые были ранее. Поэтому нет смысла, как раньше, обсуждать шаблоны типа "корейского" или "грузинского" для ситуации в Украине. Сегодняшняя ситуация имеет уникальные нюансы, которые не позволяют воспроизвести ранее известные сценарии.

Эксперт подчеркнул, что так называемый корейский формат завершился созданием отдельного государства, тогда как нынешний кремлевский режим пошел другим путем – временно оккупированные украинские земли были формально аннексированы и "включены в состав россии". Это, по мнению эксперта, перечеркнуло возможность реализации подобной модели.

"Враг не строит на захваченных территориях некую альтернативную Украину. Он сам же уничтожил условия для "корейского сценария", присоединив оккупированные регионы к России", — отметил Жданов.

Что касается грузинского подхода, он также неприменим, ведь в случае Украины Евросоюз твердо настроен продолжать поддержку. Жданов указал, что ЕС не просто помогает Украине, а активно интегрирует ее в свою оборонную и политическую архитектуру.

"Урсула фон дер Ляйен регулярно акцентирует внимание на необходимости ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС. Уже в этом году могут стартовать содержательные консультации. Европа, похоже, уже не делает акцент на территориальные нюансы — будет у нас на 50 квадратных километров больше или меньше — для них это вторично. Украина уже фактически втягивается в европейское пространство", — пояснил эксперт.

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