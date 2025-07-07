Почему Путин не может остановить войну в Украине: о чем говорят новые заявления Лаврова

Украина якобы должна закрепить свою "денацификацию" и "демилитаризацию" в мирном соглашении, которое будет заключать с Российской Федерацией. Такое заявление в интервью венгерской газете Magyar Nemzet сделал глава МИД России Сергей Лавров . О чем говорит данное заявление Лаврова? Действительно ли Путин по-прежнему настроен на затягивание войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Путин и Лавров. Фото: из открытых источников

Первопричиной войны, если цитировать тех же россиян, есть само существование украинского государства

Бывший дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан считает, что то, что лавров потребовал закрепить в каком-то соглашении обязательства Украины денацифицироваться и демилитаризироваться, наталкивает сразу на ряд мнений.

"Первое. путин вошел в кураж. Состояние войны ему нравится. Он ему на руку – помогает плебс держать в стойле. Плюс не нужно думать о том, как переизбираться. Пока жив – царь. Второе. Политика умиротворения маньяка принесла свои плоды. И в прямом, и в переносном смысле. Никакие угрозы, беспокойство, разочарование и т.д. из уст кого-либо в мире там не воспринимают. Уверовали в то, что руководство США и крупных европейских государств импотенты, не способные противостоять каким-либо намерениям России. Третье. Смысла никакие переговоры с россиянами, в любом формате и где угодно, не имеют абсолютно никакого. Разве для видимости, как демонстрация желания мира для Трампа лично", – отметил бывший дипломат.

Вадим Трюхан подчеркивает, что ключевое здесь то, что, пока кто-то из двух сторон не победит другую сторону, завершения войны не будет. И чтобы стороной победительницей оказалась Украина, надо изменения все – и нам, и нашим партнерам. Подходы, амбиции, дисциплину выполнения договоренностей, объемы финансирования военных нужд Украины и т.д.

"После лаврового заявления возникла параллель с событиями Второй мировой войны. Это так, если бы Риббентроп или Гитлер, от имени тогдашней нацистской Германии, лично заявили, что они готовы прекратить войну, в случае, если будет заключено соглашение о мире, в котором США, Британия и другие члены антигитлеровской коалиции обяжутся разоружиться и отрекаться от нацизма", – отметил эксперт.

Он заключает, парадокс заключается в том, что даже если бы кто-то от Украины подписался бы под такими обязательствами, это ничего не изменило бы. Первопричиной войны, если цитировать тех же россиян, есть само существование украинского государства. Пока Украина существует, эти маньяки не успокоятся.

Потому политолог советует украинцам выдыхать и меньше обращать внимание на болезненные мнения россиян.

Пустота путинской фразы "все цели будут достигнуты" очевидна всем

Нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий уверен, что Владимир Путин будет продолжать войну, потому как только он ее остановит – его, вероятно, просто убьют. Такой вывод уже делают аналитики немецкой газеты Die Welt, перечисляя главные причины, почему война стала для Путина вопросом личного выживания.

"Несоответствие между масштабами потерь и достигнутыми "реалиями на земле" давно очевидно всем. Ресурсы, еще с советских времен накапливавшиеся для войны с НАТО, за несколько лет были израсходованы в бессмысленной и никому не нужной войне против Украины. Остановка боевых действий лишь подсветит эту нелепость. Сколько бы российские медиа не рассказывали о "стратегическом поражении Запада из-за оккупации Великой Новоселки", это не выглядит убедительно даже для зрителей НТВ", – отметил обозреватель.

По его словам, россиянам, которые носят футболки "на Вашингтон" и клеят на авто наклейки "можем повторить", нужно нечто большее, чем разрушенная деревня в Донецкой области. И если завтра Путин вдруг объявит о прекращении войны – миллионы спросят: "А, зачем все это было?". Вот почему он не может остановиться. Ибо никто так и не объяснил, какие цели имела "специальная военная операция" и как десятки тысяч погибших за Угледар или Бахмут приблизили к их достижению.

"Пустота путинской фразы "все цели будут достигнуты" очевидна всем. И любая пауза в боевых действиях начнет развеивать туман у изголовья обычных россиян. У многих будет возникать вопрос: насколько равнозначен обмен Вашингтона на Угледар? Россия собиралась воевать с Америкой, а оказалось, что их максимум – вести войны против Украины и против азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге", – говорит Николай Княжицкий.

Он убежден, что вернувшиеся с фронта россияне наконец-то дойдут до сенсационного для их сознания мнения, что потери сотен тысяч жизней были абсолютно бессмысленны и не принесли абсолютно ничего ни им персонально, ни их стране. Единственное что они принесли – удовольствие персонально Путину.

"Все это лишь усугубляет главное мнение: война стала самодостаточной целью. Ее продолжение – единственный шанс для Путина сохранить власть, жизнь и поддержку. А жизнь Путина – это уже отдельная российская скрепа, ради которой, похоже, российские зеки готовы погибать до последнего", – констатировал нардеп.

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