Почему Путин не может остановить войну в Украине: о чем говорят новые заявления Лаврова

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Кравцев Сергей
Украина якобы должна закрепить свою "денацификацию" и "демилитаризацию" в мирном соглашении, которое будет заключать с Российской Федерацией. Такое заявление в интервью венгерской газете Magyar Nemzet сделал глава МИД России Сергей Лавров . О чем говорит данное заявление Лаврова? Действительно ли Путин по-прежнему настроен на затягивание войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Путин и Лавров. Фото: из открытых источников
Бывший дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан считает, что то, что лавров потребовал закрепить в каком-то соглашении обязательства Украины денацифицироваться и демилитаризироваться, наталкивает сразу на ряд мнений.
Вадим Трюхан подчеркивает, что ключевое здесь то, что, пока кто-то из двух сторон не победит другую сторону, завершения войны не будет. И чтобы стороной победительницей оказалась Украина, надо изменения все – и нам, и нашим партнерам. Подходы, амбиции, дисциплину выполнения договоренностей, объемы финансирования военных нужд Украины и т.д.
Он заключает, парадокс заключается в том, что даже если бы кто-то от Украины подписался бы под такими обязательствами, это ничего не изменило бы. Первопричиной войны, если цитировать тех же россиян, есть само существование украинского государства. Пока Украина существует, эти маньяки не успокоятся.
Потому политолог советует украинцам выдыхать и меньше обращать внимание на болезненные мнения россиян.
Нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий уверен, что Владимир Путин будет продолжать войну, потому как только он ее остановит – его, вероятно, просто убьют. Такой вывод уже делают аналитики немецкой газеты Die Welt, перечисляя главные причины, почему война стала для Путина вопросом личного выживания.
По его словам, россиянам, которые носят футболки "на Вашингтон" и клеят на авто наклейки "можем повторить", нужно нечто большее, чем разрушенная деревня в Донецкой области. И если завтра Путин вдруг объявит о прекращении войны – миллионы спросят: "А, зачем все это было?". Вот почему он не может остановиться. Ибо никто так и не объяснил, какие цели имела "специальная военная операция" и как десятки тысяч погибших за Угледар или Бахмут приблизили к их достижению.
Он убежден, что вернувшиеся с фронта россияне наконец-то дойдут до сенсационного для их сознания мнения, что потери сотен тысяч жизней были абсолютно бессмысленны и не принесли абсолютно ничего ни им персонально, ни их стране. Единственное что они принесли – удовольствие персонально Путину.
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