За последние месяцы российская армия завладела инициативой на большинстве территорий, где продолжаются активные боевые действия. Об этом пишет американское издание The New York Times, передает портал "Комментарии".

Ситуация на фронте ухудшается. Фото из открытых источников

Как отмечает NYT, России удается добиваться определенных успехов на фронте на фоне неблагоприятных новостей для Украины, когда военная и финансовая помощь от США и ЕС задерживаются из-за политической нестабильности у них.

"Сейчас ситуация на линии фронта сложная и постепенно ухудшается", — заявил заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам обороны, народный депутат Егор Чернев.

Нардеп рассказал, что украинская армия вынуждена отступать на отдельных участках фронта из-за отсутствия американских боеприпасов.

В то же время, заместитель директора Французского фонда стратегических исследований Тибо Фуйе отметил, что украинская и российская армии сейчас ведут кровавые и безрезультатные бои.

По словам Тибо Фуйе, ситуация на фронте напоминает Первую мировую войну, когда сотни тысяч солдат были вынуждены вести чрезвычайно кровопролитные бои, защищая небольшие участки земли.

Аналитик добавил, что ради политических целей небольшие достижения на поле боя руководство РФ и Украины представляют как стратегический успех.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ситуация на фронте не позволяет Украине думать о победе над РФ. В настоящее время главная цель Киева состоит в удержании территорий, контролирующих ВСУ. Британская газета The Times пишет, что надежды на неизбежную победу Украины угасают, акцент смещается на недопущение потерь новых территорий. Издание отмечает, что ни Владимир Зеленский, ни военное руководство Украины не знают, как долго будет продолжаться война против России и когда, наконец, удастся остановить агрессора и вытеснить его с украинских территорий. The Times также отмечает, что украинские власти засекретили потери ВСУ, однако на фронте уже никто не скрывает, что они огромны.

