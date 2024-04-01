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Украина так хотела в ЕС и НАТО, что многие там оказались. Индивидуально

Украине крайне нужна позитивная цель в войне, чтобы ее выиграть, об этом в Фейсбуке написал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович

сегодня, 19:49
Автор:
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Ткачик Олеся
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Пока непонятно, за что воюет Украина, отметил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, если за народ, то сейчас видно, что он массово уклоняется от призыва в армию и разъехался по миру. При этом, по его словам, война крайне непопулярна у народа, народ в этой войне скорее инструмент, чем ценность и тем более — субъект.

Украина так хотела в ЕС и НАТО, что многие там оказались. Индивидуально

Алексей Арестович

Также, говорит Арестович, не понятно, воюют ли военные за государство, ведь оно крайне коррумпировано, неэффективно, ведет себя по отношению к народу предательски, воюет неэффективно, ценностью, стоящей жизни, большинством народа не считается, а значительной частью народа и вообще не считается ценностью, только досадной помехой.

При этом, считает эксперт, пожалую, Украина воюет за независимость.

"За то, что бы московские тупые садисты в кокошниках никогда не смогли нам назвать своей воли, доминировать тут, командовать тут, определять тут — кто мы и как нам жить",
— отметил эксперт.

Но, добавляет он, получается, что у нашей войны нет позитивной цели, только негативная, суть которой избавиться от чего-то.

По его словам, позитивной целью могло бы быть вступление в НАТО/ЕС, но НАТО и ЕС помогают нам, не для того, чтобы избавить нас от проблем, а для того, чтобы мы сами перестали быть проблемой.

"Пока у нас не появится позитивной цели — ни о какой "победе" можно и не мечтать, победа четко привязана к позитивной цели. Омріяный "развал России" — тоже негативная цель, цель отрицания. Вот что я имею ввиду, когда говорю, что мы "…не умеем воевать". Не в смысле — "громить войска противника, уничтожать его силу и технику" это мы, как раз умеем, а в смысле неспособности сформулировать позитивные цели войны"
, — говорит Арестович.

Он считает, что якобы пока у нас не появится позитивно сформулированный проект, ничто полноценное историческое и цивилизационное невозможно.

По его словам, четыреста миллионов гривен в сутки проигрывает в онлайн-казино российским бенефициарам (т.е. оплачивает войну России против нас) общество, у которого нет позитивной цели, Кроме того, добавляет эксперт, массово идут в отказники и в СЗЧ солдаты, не имеющие позитивной цели.

"Отсутствие общей позитивной цели приводит к тому, что рано или поздно каждая семья/человек начинает выживать самостоятельно. Мы так хотели в ЕС и НАТО, каждый из нас, что миллионов десять из нас там уже оказались. Индивидуально. Такое вот позитивное личное достижение"
, — добавил Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ближайшее время война с Россией точно не завершится.




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Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0QzLmRGfgbj5GbJt4r6riShGhZ91seWTWTGgbWcMAJ5ge877CUPP77AfaEGqVi7dgl
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Обсуждения

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ufo

сегодня, 20:22

И в чем он неправ? Люди для государства не ценность , а тупо инстремент достижения своих целей, расходный материал. Какой смысл воевать за государство, которое относится к тебе как к скотине? И да, позитивной цели нету, равно как и хороших перспектив.


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