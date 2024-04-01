Украина так хотела в ЕС и НАТО, что многие там оказались. Индивидуально

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Пока непонятно, за что воюет Украина, отметил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, если за народ, то сейчас видно, что он массово уклоняется от призыва в армию и разъехался по миру. При этом, по его словам, война крайне непопулярна у народа, народ в этой войне скорее инструмент, чем ценность и тем более — субъект.
Алексей Арестович
Также, говорит Арестович, не понятно, воюют ли военные за государство, ведь оно крайне коррумпировано, неэффективно, ведет себя по отношению к народу предательски, воюет неэффективно, ценностью, стоящей жизни, большинством народа не считается, а значительной частью народа и вообще не считается ценностью, только досадной помехой.
При этом, считает эксперт, пожалую, Украина воюет за независимость.
Но, добавляет он, получается, что у нашей войны нет позитивной цели, только негативная, суть которой избавиться от чего-то.
По его словам, позитивной целью могло бы быть вступление в НАТО/ЕС, но НАТО и ЕС помогают нам, не для того, чтобы избавить нас от проблем, а для того, чтобы мы сами перестали быть проблемой.
Он считает, что якобы пока у нас не появится позитивно сформулированный проект, ничто полноценное историческое и цивилизационное невозможно.
По его словам, четыреста миллионов гривен в сутки проигрывает в онлайн-казино российским бенефициарам (т.е. оплачивает войну России против нас) общество, у которого нет позитивной цели, Кроме того, добавляет эксперт, массово идут в отказники и в СЗЧ солдаты, не имеющие позитивной цели.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ближайшее время война с Россией точно не завершится.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
ufo
сегодня, 20:22
И в чем он неправ? Люди для государства не ценность , а тупо инстремент достижения своих целей, расходный материал. Какой смысл воевать за государство, которое относится к тебе как к скотине? И да, позитивной цели нету, равно как и хороших перспектив.