Пока непонятно, за что воюет Украина, отметил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, если за народ, то сейчас видно, что он массово уклоняется от призыва в армию и разъехался по миру. При этом, по его словам, война крайне непопулярна у народа, народ в этой войне скорее инструмент, чем ценность и тем более — субъект.

Алексей Арестович

Также, говорит Арестович, не понятно, воюют ли военные за государство, ведь оно крайне коррумпировано, неэффективно, ведет себя по отношению к народу предательски, воюет неэффективно, ценностью, стоящей жизни, большинством народа не считается, а значительной частью народа и вообще не считается ценностью, только досадной помехой.

При этом, считает эксперт, пожалую, Украина воюет за независимость.

"За то, что бы московские тупые садисты в кокошниках никогда не смогли нам назвать своей воли, доминировать тут, командовать тут, определять тут — кто мы и как нам жить", — отметил эксперт.

Но, добавляет он, получается, что у нашей войны нет позитивной цели, только негативная, суть которой избавиться от чего-то.

По его словам, позитивной целью могло бы быть вступление в НАТО/ЕС, но НАТО и ЕС помогают нам, не для того, чтобы избавить нас от проблем, а для того, чтобы мы сами перестали быть проблемой.

"Пока у нас не появится позитивной цели — ни о какой "победе" можно и не мечтать, победа четко привязана к позитивной цели. Омр і яный "развал России" — тоже негативная цель, цель отрицания. Вот что я имею ввиду, когда говорю, что мы "…не умеем воевать". Не в смысле — "громить войска противника, уничтожать его силу и технику" это мы, как раз умеем, а в смысле неспособности сформулировать позитивные цели войны"

, — говорит Арестович.

Он считает, что якобы пока у нас не появится позитивно сформулированный проект, ничто полноценное историческое и цивилизационное невозможно.

По его словам, четыреста миллионов гривен в сутки проигрывает в онлайн-казино российским бенефициарам (т.е. оплачивает войну России против нас) общество, у которого нет позитивной цели, Кроме того, добавляет эксперт, массово идут в отказники и в СЗЧ солдаты, не имеющие позитивной цели.

"Отсутствие общей позитивной цели приводит к тому, что рано или поздно каждая семья/человек начинает выживать самостоятельно. Мы так хотели в ЕС и НАТО, каждый из нас, что миллионов десять из нас там уже оказались. Индивидуально. Такое вот позитивное личное достижение" , — добавил Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ближайшее время война с Россией точно не завершится.



