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Украина становится свалкой для российских танков – Reuters (ФОТО)

Британское издание опубликовало фото уничтоженных танков.

сегодня, 20:15
Автор:

Slava Kot
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Британское новостное агентство R euters опубликовало на своем сайте более 40 изображений уничтоженной российской военной техники. Редакция портала "Комментарии" выбрала для вас самые интересные фотографии.

Украина становится свалкой для российских танков – Reuters (ФОТО)

Уничтоженный русский танк. Фото: REUTERS/Михаил Палинчак

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 8 октября было уничтожено 2472 танка Российской Федерации.

Эти данные отличаются от статистики, собираемой с помощью фото и видеодоказательств на сайте Oryx. По этим данным во время украинско-российской войны было уничтожено более 1200 танков.

Несмотря на тяжесть и большую разницу в подсчете разными военными экспертами, одно остается безоговорочным фактом – российская армия потеряла значительное количество танков в войне против Украины.

Британское новостное агентство R euters опубликовало фото уничтоженных танков и назвало такую экспозицию словами о том, что Украина становится свалкой для российских танков.

Посмотреть фотографии от агентства R euters, которое опубликовало уничтоженные российские танки украинской армией можно ниже:

Украина становится свалкой для российских танков – Reuters (ФОТО) - фото 2
Украина становится свалкой для российских танков – Reuters (ФОТО) - фото 3
Украина становится свалкой для российских танков – Reuters (ФОТО) - фото 4
Украина становится свалкой для российских танков – Reuters (ФОТО) - фото 5
Украина становится свалкой для российских танков – Reuters (ФОТО) - фото 6
Украина становится свалкой для российских танков – Reuters (ФОТО) - фото 7
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Украина становится свалкой для российских танков – Reuters (ФОТО) - фото 9

Ранее портал "Комментарии" сообщал о количестве оставшихся на вооружении у российской армии танков . Подсчет осуществил военный ютубер, купивший спутниковые фото и посчитавший разницу на танковых складах в России за 2021 и 2022 год. Его подсчеты отличаются от официальной статистики РФ и Украины.

Также "Комментарии" сообщали о том, что армия Российской Федерации начала использовать старые танки , которые можно хранить в музеях или парках как культурные памятники, ведь им около 60 лет. Видео с обезвреженным танком Т-62 попало в украинские медиа.



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Источник: https://www.reuters.com/news/picture/ukraine-is-becoming-a-scrapheap-for-russ-idUSRTSBWQP2
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