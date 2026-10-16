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Украина стала на путь худшего сценария: эксперт ошеломил заявлением о конфликте с Трампом

Политолог Валерий Клочок считает, что обострение отношений между Киевом и Вашингтоном может поставить под угрозу американскую поддержку, которую Европа пока не способна полностью заменить

16 октября 2026, 11:15
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Клименко Елена








Президент США Дональд Трамп продолжает критиковать Владимира Зеленского, подвергая сомнению его готовность договариваться о завершении войны с Россией. Американский лидер также допустил заключение мирного соглашения без участия президента и вновь выступил за проведение выборов в Украине. Политолог Валерий Клочок считает , что обострение между Киевом и Вашингтоном может иметь негативные последствия для Украины.

Украина стала на путь худшего сценария: эксперт ошеломил заявлением о конфликте с Трампом

Фото: из открытых источников

Комментируя интервью Трампа телеканалу Newsmax, эксперт обратил внимание на резкие высказывания главы Белого дома. В частности, американский президент обвинил Зеленского в нежелании идти на договоренности и подверг критике украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он назвал такие атаки позорными, увязав их с ростом мировых цен на нефть.

По мнению Клочко, проблема заключается не только в публичной перепалке между двумя лидерами. Более серьезным риском может стать ухудшение сотрудничества с Соединенными Штатами, которые остаются важным партнером Украины в противостоянии российской агрессии.

"Отношения Трампа и Зеленского окончательно разрушены. Это очень плохо для нас", — заявил политолог, оценивая последствия конфликта.

В то же время, европейские государства пытаются не допустить дальнейшего обострения между Киевом и Вашингтоном. Однако, по словам эксперта, у Евросоюза пока нет возможности полностью перебрать на себя объем американской помощи, если она будет сокращена.

"Если европейцы смогут заменить нам эту помощь американскую, то здесь особенно ничего катастрофического. Однако пока на данном этапе они к этому не готовы", — подчеркнул Клочок.

Портал "Комментарии" уже писал , что во Львове во время воздушной тревоги был слышен мощный взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о приближении к городу российского беспилотника.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hdjsyKgXMSk
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