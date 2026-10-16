Україна стала на шлях найгіршого сценарію: експерт приголомшив заявою про конфлікт з Трампом



















Президент США Дональд Трамп продовжує критикувати Володимира Зеленського, ставлячи під сумнів його готовність домовлятися про завершення війни з Росією. Американський лідер також допустив укладення мирної угоди без участі українського президента та знову виступив за проведення виборів в Україні. Політолог Валерій Клочок вважає, що загострення між Києвом і Вашингтоном може мати негативні наслідки для України.

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Коментуючи інтерв’ю Трампа телеканалу Newsmax, експерт звернув увагу на різкі висловлювання глави Білого дому. Зокрема, американський президент звинуватив Зеленського в небажанні йти на домовленості та розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах. Він назвав такі атаки ганебними, пов’язавши їх зі зростанням світових цін на нафту.

На думку Клочка, проблема полягає не лише в публічній перепалці між двома лідерами. Значно серйознішим ризиком може стати погіршення співпраці зі Сполученими Штатами, які залишаються важливим партнером України у протистоянні російській агресії.

"Стосунки Трампа і Зеленського остаточно зруйновані. Це дуже погано для нас", — заявив політолог, оцінюючи наслідки конфлікту.

Водночас європейські держави намагаються не допустити подальшого загострення між Києвом і Вашингтоном. Однак, за словами експерта, Євросоюз поки не має можливості повністю перебрати на себе обсяг американської допомоги, якщо вона буде скорочена.

"Якщо європейці зможуть замінити нам цю допомогу американську, то тут особливо нічого катастрофічного. Однак поки що на даному етапі вони до цього не готові", — наголосив Клочок.

Портал "Коментарі" вже писав, що e Львові під час повітряної тривоги було чутно потужний вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про наближення до міста російського реактивного безпілотника.