Львів здригнувся від потужних вибухів: влада міста терміново попередила про серйозну загрозу

У Львові під час повітряної тривоги було чутно потужний вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про наближення до міста російського реактивного безпілотника. Місцевих жителів закликали негайно перейти до укриттів. Про це йдеться у повідомленнях Повітряних сил та начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Фото: з відкритих джерел

Військові попередили про загрозу наближення ворожого дрона до Львова. Після цього очільник обласної адміністрації звернувся до мешканців міста та навколишніх населених пунктів із закликом подбати про власну безпеку й залишатися в укриттях.

"Висока загроза", — наголосив Козицький, коментуючи ситуацію в регіоні.

Згодом у місцевих спільнотах з’явилися повідомлення від жителів, які чули сильний вибух. На той момент офіційна інформація про наслідки інциденту ще уточнювалася.

О 09:34 Максим Козицький повідомив, що під час попередньої повітряної тривоги українська протиповітряна оборона уразила ворожий бойовий безпілотник на підльоті до Львова. Водночас небезпека для міста зберігалася: оголосили нову тривогу, а безпілотник рухався за схожим маршрутом. За інформацією керівника ОВА, на той момент він перебував поблизу Буська.

Нагадаємо, російські війська продовжують атакувати західні області України. Раніше повідомлялося про удари по Тернопільській області, зокрема по Чорткову, де, за попередніми даними, було повністю знищено іноземне підприємство, яке працювало понад десять років.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп знову виступив за проведення виборів в Україні та звинуватив Володимира Зеленського в небажанні укладати угоду для завершення війни. Американський лідер також припустив, що домовленостей щодо врегулювання конфлікту можна досягти й без участі українського президента. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Newsmax.