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Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за подрыва ГЭС

Россия подорвала Каховскую ГЭС, что влечет за собой массовое затопление территорий и может привести к техногенным катастрофам

сегодня, 16:54
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Автор:

Константин Куликов

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий заявил, что заседание Совбеза ООН, инициированное Киевом в связи с подрывом РФ Каховской ГЭС, может состояться 6-7 июня, точной даты пока нет. Об этом сообщают "Комментарии".

Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за подрыва ГЭС

Штаб-квартира ООН

Ранее МИД Украины предложило провести срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с подрывом Россией плотины Каховской ГЭС.


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В Офисе президента Украины приравняли действия России к применению оружия массового уничтожения.

"Подрыв Каховской ГЭС привел к созданию предпосылок для разбалансирования системы охлаждения Запорожской АЭС. Это ядерная угроза всему миру, — пишет глава Офиса Президента Андрей Ермак. — Согласно Женевской конвенции (статья 56 Дополнительного протокола I 1977 года), действия по разрушению дамб являются военными преступлениями и могут быть приравнены к использованию оружия массового уничтожения".

А Сергей Наев уверяет, что подрыв агрессором Каховской ГЭС не помешает наступлению ВСУ.

"По Каховской ГЭС, военное командование заранее предусматривало враждебные действия, в том числе и действия по подрыву Каховской ГЭС", — отметил Сергей Наев. – "О препятствии нашим наступательным действиям, военное командование полностью учитывало и такие враждебные коварные действия, и соответственно оно не должно повредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды".

А эксперт объяснил, почему за подрывом Каховской ГЭС стоит Россия.

"Очень сложно поверить, что Украина сделала бы это. Даже если бы они могли, помните, что взрыв был на российской стороне дамбы", — сказал Майкл Кларк. — "Хотя бы это было плохо для Крыма и россиян, живущих в Крыму, несомненно, я считаю, что это, скорее всего, будет Россия, чем Украина. Украина от этого ничего не выиграет – Россия же много".



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