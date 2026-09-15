Украина снова погрузится в блекаут: разведка США ошеломила инсайдом о плане Путина

Заявление президента США Дональда Трампа о якобы достигнутой договоренности Украины и России не атаковать энергетическую инфраструктуру оказалось под большим вопросом. Уже в ночь на 16 сентября появилось предупреждение о возможной подготовке РФ к новому ракетному удару по Киеву и области, среди потенциальных целей которого называют именно объекты энергетики.

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14 сентября Трамп заявил, что Украина и Россия согласились взаимно прекратить атаки на энергетические объекты. Однако президент Владимир Зеленский впоследствии уточнил: формальной договоренности пока нет, а Киев готов к такому шагу только при реальных гарантиях прекращения российских ударов.

Тем временем Telegram-канал "Оперативный инфо" утверждает , что российские войска могут готовить ракетную атаку на Киев и Киевскую область. По его данным, среди приоритетных потенциальных целей, якобы, рассматриваются объекты генерации и передачи электроэнергии. Также канал называет дата-центры в Киеве, Одессе, Николаеве и Харькове.

Авторы сообщения утверждают, что для возможного удара по столичному региону РФ может привлечь к 24 баллистическим ракетам "Искандер", восьми ракетам "Оникс" и 20 ракетам С-400. В то же время, официального подтверждения именно такого состава сил и перечня целей пока нет, поэтому эти данные следует рассматривать только как неподтвержденное предупреждение.

Если Россия действительно нанесет новый удар по украинской энергетике, это фактически опровергнет заявленную Трампом договоренность о взаимном прекращении таких атак. В настоящее время Киев ожидает конкретных гарантий со стороны США и подтверждения готовности Москвы выполнять возможные обязательства.

Портал "Комментарии" уже писал , что ситуация вокруг Руслана Кравченко и его выезда за границу вызвала резонанс даже внутри Офиса генерального прокурора. Часть сотрудников ведомства якобы была удивлена действиями руководителя, а его дальнейшее возвращение в Украину оказалось под вопросом. Об этом заявила глава Антикоррупционного центра "Граница" Мартына Богуславец.