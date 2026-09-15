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Україна знову порине у блекаут: розвідка США приголомшила інсайдом про план Путіна

Після заяви Трампа про нібито домовленість не атакувати енергетику з'явилося попередження про можливий ракетний удар РФ по Києву та області

15 вересня 2026, 12:00
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Клименко Елена

Заява президента США Дональда Трампа про нібито досягнуту домовленість України та Росії не атакувати енергетичну інфраструктуру опинилася під великим питанням. Уже в ніч проти 16 вересня з'явилося попередження про можливу підготовку РФ до нового ракетного удару по Києву та області, серед потенційних цілей якого називають саме об'єкти енергетики.

Україна знову порине у блекаут: розвідка США приголомшила інсайдом про план Путіна

Фото: з відкритих джерел

14 вересня Трамп заявив, що Україна та Росія погодилися взаємно припинити атаки на енергетичні об'єкти. Однак президент Володимир Зеленський згодом уточнив: формальної домовленості поки немає, а Київ готовий до такого кроку лише за умови реальних гарантій припинення російських ударів.

Тим часом Telegram-канал "Оперативний інфо" стверджує, що російські війська можуть готувати ракетну атаку на Київ та Київську область. За його даними, серед пріоритетних потенційних цілей нібито розглядаються об'єкти генерації та передачі електроенергії. Також канал називає дата-центри у Києві, Одесі, Миколаєві та Харкові.

Автори повідомлення стверджують, що для можливого удару по столичному регіону РФ може залучити до 24 балістичних ракет "Іскандер", восьми ракет "Онікс" та 20 ракет С-400. Водночас офіційного підтвердження саме такого складу сил і переліку цілей наразі немає, тому ці дані слід розглядати лише як непідтверджене попередження. 

Якщо Росія справді завдасть нового удару по українській енергетиці, це фактично спростує заявлену Трампом домовленість про взаємне припинення таких атак. Наразі ж Київ очікує конкретних гарантій з боку США та підтвердження готовності Москви виконувати можливі зобов'язання.

Портал "Коментарі" вже писав, що ситуація навколо Руслана Кравченка та його виїзду за кордон спричинила резонанс навіть усередині Офісу генерального прокурора. Частина співробітників відомства нібито була здивована діями керівника, а його подальше повернення до України опинилося під питанням. Про це заявила голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець.



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Джерело: https://t.me/operinform/58367
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