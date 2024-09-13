Украина считает проценты от замороженных активов РФ: куда пойдут деньги

В Украине уже определились, куда потратят денежные средства, полученные от процентов замороженных активов РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства обороны Украины.



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Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков после встречи с делегацией ЕС рассказал о путях использования процентов от замороженных российских активов.

По его словам, Минобороны планирует использовать эти средства для закупки необходимых ресурсов и средств защиты, которые помогут укрепить национальную безопасность Украины.

Также должностное лицо сообщило, что летом 2024 года ЕС принял решение о направлении Украине первого транша в размере 1,5 млрд евро. Часть этих средств планируется потратить на закупку боеприпасов и ПВО.

Дмитрий Клименков отметил, что также ведутся переговоры о возможности направления части средств на закупку вооружения у украинских производителей.

"Мы работаем с нашими международными партнерами по получению в 2025 году следующего транша процентов от замороженных российских активов. Минобороны уже разработало необходимые процедуры для направления этих ресурсов на закупки вооружения. Наши ключевые приоритеты остаются неизменными: снабжение боеприпасами, средствами ПВО, беспилотниками. Украина рассчитывает на увеличение доли этих процентов, которые будут направляться на закупки у украинских производителей”, – подчеркнул директор департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ получит новый дрон-бомбер украинского производства.



