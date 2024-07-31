Украина сбила все 89 дронов РФ: в России заявили об удачной серии ударов по военным объектам

В ночь на 31 июля Россия совершила массированную атаку беспилотников по Украине. Несмотря на то, что Воздушные силы сообщили об удачном уничтожении всех 89 российских дронов, в России отчитались о поражении нескольких объектов, где якобы размещались иностранные наемники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Украина сбила все российские беспилотники. Фото из открытых источников

Российские пропагандистские СМИ ссылаясь на так называемого "координатора николаевского подполья" заявили о якобы удачной серии ударов по украинским военным объектам.

По их сообщению, Россия якобы уничтожила пункт размещения иностранных наемников вблизи аэропорта Борисполь, а также пункты расположения ВСУ в Броварах, Киевской области.

Кроме того, российские пропагандисты утверждают, что атаковали пункты расположения ВСУ возле полигона в Житомирской области, склады у железнодорожной станции в Кременчуге и военный аэродром в Миргороде Полтавской области.

Также РосСМИ заявили, что якобы нанесли удар по бойцам подразделения "Кракен" в Харьковские области, где якобы были также иностранные наемники.

Отметим, что заявления россиян были обнародованы до того, как Воздушные силы сообщили об уничтожении всех 89 российских беспилотников, атаковавших Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский специалист в области военных радиотехнологий Сергей Бескретнов считает, что Украину атаковали не только российские "Шахеды", но и новые российские беспилотники "Герберы". По его словам, Россия пытается таким образом "вымотать" ПВО Украины.

Также "Комментарии" писали, что спецназовцы ГУР уничтожили российскую базу в Сирии.