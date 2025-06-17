Украина решилась на рискованный эксперимент: как теперь будем бороться с российскими дронами

Правительство утвердило запуск экспериментального проекта по созданию специальных групп противовоздушной защиты (ГПЗ). В эти группы будут привлекать добровольцев, которые не подлежат мобилизации, но имеют подготовку и желание защищать небо. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины. Как будет работать эта инициатива? Что обязательно нужно учесть? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дрон-камикадзе. Фото: из открытых источников

У людей будет хорошая мотивация

Военный аналитик Иван Ступак в эфире канала "Киев24" заявил, что Украина существенно настила количество беспилотников. Их стало в разы больше, чем российских, но есть проблемы с недобором людей в мобильные огневые группы. Людей стало меньше. И вот сейчас в таком аварийном режиме пытаются привлечь новых людей, гарантируя им, что на фронт они точно не поедут. Им обещают деньги пропорционально работе.

Иван Ступак также высказал мнение, как будет выглядеть процесс привлечения добровольцев к сбиванию "Шахедов".

"Человек условно два дня работает в нормальном формате – на предприятии, на производстве где-то, а третий день ночью у него смена, он работает, сбивает беспилотники, потом отдыхает. И вот за условно пять-семь таких рабочих дней в месяц или ночей он будет получать вознаграждение пропорциональное: 100 тысяч – это за 100% дней, ну и 30 тысяч, скорее всего, будет реальная зарплата", — рассказал Ступак.

По его словам, с российскими дронами будут бороться сформированные подразделения, которые пройдут соответствующее обучение.

"То есть это не будет просто, что раздали оружие. Это люди приобщаются, получают униформу, подписывают все необходимые документы, признаки распознавания и поочередно заступают в наряды. Их будут учить, как пользоваться этими пулеметами", — объяснил эксперт.

Людей будут учить сбивать "Шахеды"

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV высказал мнение, что привлечение добровольцев к борьбе с вражескими дронами позволит создать масштабную систему противовоздушной обороны.

Эксперт отметил, что, учитывая количество "Гераней", которые сейчас летят на Украину, нужно либо увеличить количество воздушных сил чуть ли не до количества пехоты на фронте, либо пойти другим путем.

"В конце концов, кто такие сейчас те люди в мобильных группах? Это мобилизованные вчерашние гражданские. Так, если у нас сбивать "Шахеды" можно научить мобилизованных вчерашних гражданских, то почему этому не научить просто гражданских? Тех, которые будут делать это не на фултайм, а тех, которые будут это делать, например, грубо говоря, дежурить сутки/трое. Кто сколько времени реально может этому уделить", – сказал Дикий.

Он добавил, что соответствующее постановление правительства позволяет это.

Эксперт отметил, если люди откликнутся, то этот новый механизм позволяет нам сделать "массовую, масштабную противовоздушную оборону".

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