Как добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны: в Минобороны дали разъяснение

Правительство утвердило запуск экспериментального проекта по созданию специальных групп противовоздушной защиты (ГПЗ). В эти группы будут привлекать добровольцев, которые не подлежат мобилизации, но имеют подготовку и желание защищать небо. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Борьба с дронами. Фото: из открытых источников

В оборонном ведомстве объяснили, что группы создаются для противодействия воздушным угрозам, прежде всего – вражеским ударным беспилотникам. В такие группы будут привлекать только добровольцев, которые не подлежат мобилизации и прошли специальную подготовку.

Они смогут использовать различные средства борьбы, в частности дроны, пилотируемые летательные аппараты, стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы и технологии искусственного интеллекта.

Формировать ГПЗ будут по территориальному принципу. Они будут подчиняться командирам Сил территориальной обороны ВСУ, а по направлению противовоздушной обороны – Командованию Воздушных сил.

Также впервые в Украине дали добро на то, чтобы привлекать частные пилотируемые самолеты к системе ПВО – регистрацию таких летательных аппаратов теперь значительно упростили (до 10 дней вместо нескольких месяцев).

"До сих пор отсутствовали правовые основания для привлечения частных самолетов к выполнению задач противовоздушной обороны, несмотря на то, что сознательные граждане давно предлагают свою технику и свое участие в отражении воздушных нападений противника. Этот шаг позволит усилить возможности противовоздушной обороны в условиях растущего применения врагом ударных БПЛА", — сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Стоит отметить, что добровольцам будут предоставлять социальные гарантии, как у военных — зарплату, льготы и страхование.

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