Как добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны: в Минобороны дали разъяснение

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Кравцев Сергей
Правительство утвердило запуск экспериментального проекта по созданию специальных групп противовоздушной защиты (ГПЗ). В эти группы будут привлекать добровольцев, которые не подлежат мобилизации, но имеют подготовку и желание защищать небо. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.
Борьба с дронами. Фото: из открытых источников
В оборонном ведомстве объяснили, что группы создаются для противодействия воздушным угрозам, прежде всего – вражеским ударным беспилотникам. В такие группы будут привлекать только добровольцев, которые не подлежат мобилизации и прошли специальную подготовку.
Они смогут использовать различные средства борьбы, в частности дроны, пилотируемые летательные аппараты, стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы и технологии искусственного интеллекта.
Формировать ГПЗ будут по территориальному принципу. Они будут подчиняться командирам Сил территориальной обороны ВСУ, а по направлению противовоздушной обороны – Командованию Воздушных сил.
Также впервые в Украине дали добро на то, чтобы привлекать частные пилотируемые самолеты к системе ПВО – регистрацию таких летательных аппаратов теперь значительно упростили (до 10 дней вместо нескольких месяцев).
Стоит отметить, что добровольцам будут предоставлять социальные гарантии, как у военных — зарплату, льготы и страхование.
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