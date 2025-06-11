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Кабмин запускает эксперимент: кого будут привлекать для борьбы с российским дронами

Кабмин запускает экспериментальный проект, привлекающий добровольческие формирования территориальных общин (ДФТГ) в противовоздушную оборону

сегодня, 15:27
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Кравцев Сергей

Членов добровольческих формирований территориальных общин будут привлекать к уничтожению вражеских дронов. Зарплата составит до 100 тысяч гривен из местных бюджетов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Кабмин запускает эксперимент: кого будут привлекать для борьбы с российским дронами

ПВО. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что правительство согласовало предложение Министерства обороны о реализации экспериментального проекта в течение военного положения, но не дольше двух лет.

Планируется привлечение членов военизированных формирований и добровольческих формирований территориальных общин Сил территориальной обороны ВСУ, которые имеют соответствующие летные навыки и/или квалификацию.

Их будут привлекать при защите от угроз с воздуха войск государства-агрессора с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов или пилотируемых воздушных судов.

Народный депутат Алексей Гончаренко выложил у себя в Телеграмм проект решения правительства, по которому в группы смогут входить члены добровольческих формирований территориальных общин и те, кто прошел подготовку и имеет сертификат (для БпЛА).

Группы ПВО смогут выявлять, сопровождать и сбивать воздушные угрозы, использовать дроны, самолеты, личное оружие.

Зарплата членов добровольческих формирований составит до 100 тысяч гривен в месяц (пропорционально участию) из местных бюджетов.

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Источник: https://t.me/tmelnychuk/6110
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