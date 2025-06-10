Без этого не выстоим: сколько дронов Украине нужно для обороны

В 2025 году Украине для покрытия линии фронта потребуется изготовить приблизительно 4 миллиона дронов. Такое заявление сделал европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

Еврочиновник отметил, что в 2025 году для покрытия линии фронта потребуется изготовить около четырех миллионов дронов.

"На линии фронта протяженностью 1200 км около 80% попаданий приходится на дроны — обычный танк, который входит в зону поражения, выживает в среднем шесть минут. Но россияне также умеют использовать дроны, поэтому Украина подсчитала, что в этом году произведет четыре миллиона дронов для покрытия этой линии фронта", — рассказал еврокомиссар.

Кубилюс также сравнил эти потребности с ситуацией в странах ЕС.

"Я начал считать, сколько дронов понадобится государствам-членам ЕС или НАТО в случае атаки России. Литва, моя страна, имеет 200 км границы с Калининградом и 700 км с Беларусью — нам понадобится около трех миллионов дронов в год", — сказал он.

При этом еврокомиссар подчеркнул, что дроны нуждаются в обновлении каждые несколько месяцев.

По его словам, традиционная модель оборонной промышленности, которая базируется на долгосрочных контрактах и стабильности, не отвечает требованиям новой войны.

"Это вызов, который мы обсуждаем с НАТО — как должны измениться цели относительно возможностей в новых условиях", — заявил еврокомиссар.

Он привел совет украинцев: формировать команды инженеров, конструкторов, операторов и цифровых специалистов, хранить запасы компонентов, но не изготавливать дроны заранее — ведь неизвестно, какие именно будут нужны.

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