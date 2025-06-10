Без этого не выстоим: сколько дронов Украине нужно для обороны

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Кравцев Сергей
В 2025 году Украине для покрытия линии фронта потребуется изготовить приблизительно 4 миллиона дронов. Такое заявление сделал европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников
Еврочиновник отметил, что в 2025 году для покрытия линии фронта потребуется изготовить около четырех миллионов дронов.
Кубилюс также сравнил эти потребности с ситуацией в странах ЕС.
При этом еврокомиссар подчеркнул, что дроны нуждаются в обновлении каждые несколько месяцев.
По его словам, традиционная модель оборонной промышленности, которая базируется на долгосрочных контрактах и стабильности, не отвечает требованиям новой войны.
Он привел совет украинцев: формировать команды инженеров, конструкторов, операторов и цифровых специалистов, хранить запасы компонентов, но не изготавливать дроны заранее — ведь неизвестно, какие именно будут нужны.
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