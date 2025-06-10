У РФ есть оружие, которое опаснее даже больше, чем «Кинжалы»: от чего исходит угроза

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Кравцев Сергей
Россия продолжает массированно атаковать Украину дронами и ракетами, перегружая систему ПВО. Какое российское оружие опаснее для Украины, даже больше, чем "Кинжалы"? В чем новая опасность "Шахедов"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью РБК-Украина заявил, что наибольшую угрозу для Украины во время атак сейчас представляют российские "Искандеры" и "Шахеды", ведь у противника огромное количество такого вооружения.
По его словам, в случае с "Кинжалами" возможности России ограничены. Также у агрессора большие проблемы с носителями для таких ракет.
В то же время, как отметил эксперт, "Калибры" в РФ пытались модернизировать и даже хотели поставить на них антенны для улучшения связи, но украинские истребители F-16 и Mirage достаточно эффективно с ними справляются, потому что у нас увеличились способности в этом вопросе.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга Павел Лакийчук в эфире телемарафона заявил, что российские модернизированные "Шахеды" наносят больше вреда гражданскому населению, чем даже высокоточная ракета, из-за своей массовости.
По его словам, Россия не только активно использует беспилотники, но наращивает их производство.
В частности, речь идет о дронах-камикадзе типа Shahed, которых Москва планирует производить до 5 тысяч ежемесячно вместо нынешних двух.
Эксперт также напомнил, что россияне используют разные типы беспилотников: от FPV-дронов и "Мавиков" до "Ланцетов" и разведчиков, каждый из которых нуждается в отдельной системе противодействия.
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