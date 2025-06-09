Россия сегодня ударила "Кинжалами" по Украине: на такой результат Путин точно не рассчитывал

Украинские защитники в ночь на 9 июня мастерски применили американское оружие против российских аэробаллистических ракет. Речь идет о ЗРК "Patriot", который уничтожил все 4 запущенные оккупантами ракеты "Кинжал". Об этом в эфире "5 Канала" рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, оценивая результаты работы Воздушных сил ВСУ во время ночной атаки РФ.

Ракета Кинжал. Фото: из открытых источников

"Имеющиеся системы "Patriot" отработали сегодня на 100%. Надо радоваться за этот результат, поблагодарить наши силы обороны, что эффективно применили в очередной раз американское оружие — "Patriot". Понятно, нам надо больше таких систем для защиты", — рассказал Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что это именно те системы ПВО, которые действительно работают против таких целей как баллистические ракеты "Искандер" и аэробаллистические "Кинжал".

Спикер пояснил, что другого способа уничтожать такие цели на сегодня не существует. Речь идет о тех системах, которые есть на вооружении именно ВСУ в Воздушных силах.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине не закончилась массированная атака – Россия сейчас с утра продолжает запускать ракеты типа Х-22 и гиперзвуковые ракеты Х-47м2 "Кинжалы" из истребителя МиГ-31К.

Также издание "Комментарии" сообщало – 3 июня российский истребитель МиГ-31К впервые слетел с российской авиабазы "Ахтубинск" для выполнения боевой задачи. До этого все зафиксированные пуски "Кинжалов" проходили исключительно с базы "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Об этом сообщает мониторинговый канал Tracking, следящий за перемещением стратегической авиации врага.



