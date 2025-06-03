Почему мониторам было трудно увидеть «Кинжал»: что известно

3 июня российский истребитель МиГ-31К впервые слетел с российской авиабазы "Ахтубинск" для выполнения боевой задачи. До этого все зафиксированные пуски "Кинжалов" проходили исключительно с базы "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Об этом сообщает мониторинговый канал Tracking, следящий за перемещением стратегической авиации врага.

Ракета Кинжал. Фото из открытых источников

По мнению аналитиков, это свидетельствует об изменении тактики — возможно, из-за поражения предыдущих мест базирования или попытки избежать предсказуемости маршрутов.

МиГ-31К — модификация советского истребителя-перехватчика, способная нести ракету Х-47М2 "Кинжал" с дальностью поражения более 2 000 км.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня около 10 часов по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с вылетом истребителя МИГ-31К, который несет на себе гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Воздушные Силы ВСУ сообщили о пуске ракеты в сторону Киевщины, однако через короткое время мониторы сообщили о взрыве в Николаеве.

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" сообщил о том, что был "прилет" ракеты "Кинжал" за городом. "По-моему, впервые за всю войну у нас приход Кинжала (за городом). О последствиях позже. Пуск был из ростовской временно живой республики", – пишет блогер. В местных каналах также сообщают об огромном столбе дыма на месте удара.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что жертв в результате удара "Кинжала" нет, однако другие детали не разглашаются.