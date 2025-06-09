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Россияне продолжают пускать «Кинжалы» и Х-22 по Украине: куда пытаются попасть

Пуски «Кинжалов» и Х-22 произошли уже утром по Украине

сегодня, 09:20
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Недилько Ксения

В Украине не закончилась массированная атака – Россия сейчас с утра продолжает запускать ракеты типа Х-22 и гиперзвуковые ракеты Х-47м2 "Кинжалы" из истребителя МиГ-31К. По всей Украине была объявлена воздушная тревога, цели летели на юг страны, а также на Ровенщину.

Россияне продолжают пускать «Кинжалы» и Х-22 по Украине: куда пытаются попасть

МИГ-31К в воздухе. Фото из открытых источников

По данным мониторинговых каналов, взрывы прогремели в районе города Дубно Ровенской области.

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" утром после атаки сообщил, что почти весь ночной обстрел был направлен по очередному аэродрому в Украине.

"Всего было около 10 ракет с ТУ-95мс и вроде бы 2 кинжала. Энергетическую инфраструктуру не трогали. Есть повреждения гражданской инфраструктуры в разных отраслях, информации о погибших на данный момент у меня нет.

Дубно красавцы!

Ждем очередные вбросы в виде "это не был атветка, а вот следующая!!!!!!" Ну вы поняли", – пишет блогер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром неизвестные дроны поразили завод АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах РФ. Местные власти подтвердили попадание по предприятию, которое срочно остановило работу. Как установил проект ASTRA, именно здесь производится ключевой элемент российской защиты от украинских систем радиоэлектронной борьбы — антенны "Комета".

По данным руководителя центра изучения оккупации Петра Андрющенко, система "Комета-М" — это приемник спутникового сигнала с технологией CRPA (фазированная антенная решетка), способной отсекать РЭБ-сигналы снизу и по бокам, усиливая "чистый" сигнал от спутников. Его эффективность давно подтверждена на "Орланах", "Шахедах" и планирующих бомбах ФАБ из УМПК, которые до сих пор пробивались сквозь украинские глушилки.



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