Украина просит США принять важное решение по ленд-лизу: о чем идет речь

Конгресс США несколько раз принимал изменения в бюджет и выделял Украине помощь по трем основным военным программам. Но должен оставаться и четвертый инструмент — ленд-лиз. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Суспільне" сделала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Ленд-лиз. Фото: из открытых источников

"Президент Байден подал новые изменения в бюджет, дополнительное финансирование для Украины. Мы очень надеемся, что нам удастся убедить Конгресс, и Конгресс нас поддержит и примет их, но если нет, то мы не можем оказаться в ситуации, когда вообще не будет никакой возможности в Соединенных Штатах выделять нам оружие", — сказала она.

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Поэтому, по словам Маркаровой, важно, чтобы закон о ленд-лизе, который заканчивается в конце сентября, оставался как четвертый инструмент возможной помощи.

"Поданы поправки к закону NDA, это так называемый военный бюджет, который уже рассмотрели в июле. Поправка в Палате представителей о продлении ленд-лиза на весь 2024 год уже прошла: в Сенат она подана, и мы ждем, когда будет так называемая конференция между Палатой представителей и Сенатом, на которой будет решена синхронизация двух законопроектов", — добавила посол.

Посол объяснила, почему важно, чтобы Конгресс США продлил действие закона о ленд-лизе.

"Мы не покупаем сами выделяемое США оружие, но бюджетные правила здесь четко работают, поэтому Пентагон для выделения нам оружия должен иметь на это полномочия. Если эти полномочия закончатся, тогда следующий вариант сегодня будет — подписывать договоры аренды или лизинга, применить акт о ленд-лизе и получать то же, что есть в программе PDA президентских выделений по этому акту. Именно поэтому он очень важен", — пояснила Маркарова.

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