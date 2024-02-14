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Украина продемонстрировала НАТО пример для подражания. О чем речь

Россия может напасть на страны НАТО, поэтому членам Альянса следует начинать уничтожать российский флот, считает основатель проекта InformNapalm Роман Бурко. По его словам, Украина демонстрирует НАТО, как нужно действовать

сегодня, 11:44
Автор:
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Ткачик Олеся
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Учитывая, что до очередного этапа большой войны, когда РФ нападет на одну из стран НАТО, по разным оценкам до этого осталось всего 2-3 года, то пора выбивать российский флот по всему миру, считает Роман Бурко.

Украина продемонстрировала НАТО пример для подражания. О чем речь

Цезарь Куников

По его словам, США, Великобритания, страны Балтии, Финляндия, Швеция или другие страны могли бы взять на вооружение тактику Украины по уничтожению российского флота с помощью морских дронов.

"При этом было бы достаточно лишь профинансировать определенную партию дронов и допустить специалистов ГУР для проведения операций в других точках мира. Тогда все инциденты по уничтожению российских кораблей Тихоокеанского, Балтийского или других флотов охотно брали бы на себя украинские военные, а страны НАТО получали реальный профит по снижению уровня опасности",
– написал в Фейсбуке Роман Бурко.

Однако, по его словам, в первую очередь следует потопить весь Черноморский флот.

"Но время уходит, Украина демонстрирует НАТО пример для подражания",
– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 14 февраля украинские силы уничтожили российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Информацию об уничтожении российского корабля подтвердил Генштаб ВСУ. В заявлении штаба указано, что ВСУ совместно с подразделениями ГУР Минобороны уничтожили крупный десантный корабль окупантов — "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

Также "Комментарии" сообщали, что в ВМС оригинально прокомментировали уничтожение крупного российского десантного корабля "Цезарь Куников", вспомнив слова российского диктатора Владимира Путина во время трагедии с подводной лодкой "Курск" в 2000 году. При этом Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что сейчас после уничтожения этого российского корабля в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота "в строю" остается только пять единиц.

Пока в Минобороны России не комментировали уничтожение крупного десантного корабля "Цезарь Куников".





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Источник: https://www.facebook.com/burkonews
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