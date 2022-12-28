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Украина призывает мир признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Для участия в боевых действиях в Украине руководители «Вагнера» вербуют в ряды наемников боевиков, запятнавших себя уголовными преступлениями, за которые те не понесли наказание

сегодня, 21:29
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Автор:

Моесеенко Валентина

Почему необходимо международное признание боевиков-наемников ЧВК "Вагнер" террористической организацией объясняет Центр стратегических коммуникаций, пишут "Комментарии".
закупает для войны в Украине в Северной Корее (и, разумеется, все отрицает). А аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что руководитель Пригожин пытается увеличить роль своей компании в военных операциях в Украине, чтобы утвердиться как центральная фигура поддерживающего войну российского ультранационалистического сообщества. Портал "Комментарии" также информировал, что Пригожин рассматривает необходимость захвата Бахмута как путь к расширению своего влияния в России.

Украина призывает мир признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

«Вагенровцы» - террористы



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