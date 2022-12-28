Украина призывает мир признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Почему необходимо международное признание боевиков-наемников ЧВК "Вагнер" террористической организацией объясняет Центр стратегических коммуникаций, пишут "Комментарии".

закупает для войны в Украине в Северной Корее (и, разумеется, все отрицает). А аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что руководитель Пригожин пытается увеличить роль своей компании в военных операциях в Украине, чтобы утвердиться как центральная фигура поддерживающего войну российского ультранационалистического сообщества. Портал "Комментарии" также информировал, что Пригожин рассматривает необходимость захвата Бахмута как путь к расширению своего влияния в России.

«Вагенровцы» - террористы

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