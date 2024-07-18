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Украина призвала ОБСЕ внимательно следить за действиями РФ: что может готовить враг

Призыв Украины раздался на фоне заявлений Захаровой о том, что Украина «готовится взорвать» Киевскую ГЭС

сегодня, 19:56
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Ткачик Олеся

Россия может использовать заявления о возможном разрушении дамб Киевской ГЭС и дамб Каневского водохранилища как дезинформацию для запугивания украинцев или готовиться к подрыву этих объектов в рамках так называемой операции под чужим флагом, заявила временно исполняющая обязанности постоянного представителя Украины при международных организациях Вене Виктория Кувшинникова на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

Украина призвала ОБСЕ внимательно следить за действиями РФ: что может готовить враг

ОБСЕ

"На фоне непрерывных и безжалостных атак на критически важные объекты украинской гражданской инфраструктуры мы стали свидетелями новых абсурдных обвинений России в том, что Украина якобы готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. Что бы это ни было – распространение дезинформации, устрашения украинского народа , подготовка к операции под чужим флагом или попытка отвлечь внимание международного сообщества – однако сообщество ОБСЕ должно еще более внимательно следить за действиями России", — сказала она.

Дипломат также напомнила о подрыве россиянами Каховской ГЭС, который стал величайшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия. Этому преступлению предшествовала активная дезинформационная кампания РФ, "ярко свидетельствующая о методах Кремля", добавила Кувшинникова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 12 июля, спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит подрыв дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы "обвинить в этом Россию".

При этом украинские эксперты считают, что заявления Захаровой преследуют очень четкую цель, ей главная задача посеять панику среди жителей страны.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3886662-ukraina-v-obse-zaklikala-steziti-za-diami-rf-pisla-zaav-pro-dambi-kiivskoi-ges-ta-kanivskogo-vodoshovisa.html
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