Украина призвала ОБСЕ внимательно следить за действиями РФ: что может готовить враг

Россия может использовать заявления о возможном разрушении дамб Киевской ГЭС и дамб Каневского водохранилища как дезинформацию для запугивания украинцев или готовиться к подрыву этих объектов в рамках так называемой операции под чужим флагом, заявила временно исполняющая обязанности постоянного представителя Украины при международных организациях Вене Виктория Кувшинникова на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

ОБСЕ

"На фоне непрерывных и безжалостных атак на критически важные объекты украинской гражданской инфраструктуры мы стали свидетелями новых абсурдных обвинений России в том, что Украина якобы готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. Что бы это ни было – распространение дезинформации, устрашения украинского народа , подготовка к операции под чужим флагом или попытка отвлечь внимание международного сообщества – однако сообщество ОБСЕ должно еще более внимательно следить за действиями России", — сказала она.

Дипломат также напомнила о подрыве россиянами Каховской ГЭС, который стал величайшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия. Этому преступлению предшествовала активная дезинформационная кампания РФ, "ярко свидетельствующая о методах Кремля", добавила Кувшинникова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 12 июля, спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит подрыв дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы "обвинить в этом Россию".

При этом украинские эксперты считают, что заявления Захаровой преследуют очень четкую цель, ей главная задача посеять панику среди жителей страны.



