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Украина призвала изъять российский шоу-биз из музыкальных стриминговых платформ

Удалить из Deezer, Apple, Youtube Music и Spotify

сегодня, 17:55
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Автор:

Константин Куликов

Deezer, Apple, Youtube Music и Spotify должны заблокировать всех российских исполнителей. Такое предложение, сообщают "Комментарии", выдвинул вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров.

Украина призвала изъять российский шоу-биз из музыкальных стриминговых платформ

Газманов (в центрі) підтримує Путіна та оспівує російський імперіалізм

"Российский шоу-бизнес продолжает зарабатывать миллиарды на основных музыкальных стриминговых платформах. Так называемые артисты государства-агрессора открыто одобряют войну и ежедневно финансируют российскую армию, — пишет управленец в своем телеграмм-канале. — Кто-то просто платит налоги в бюджет России, кто-то открыто донатит. Все это конвертируется в ракеты, которые летят на украинские города и убивают мирных людей".


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Федоров предлагает:

"Deezer, Apple, Youtube Music и Spotify должны заблокировать всех российских исполнителей. Это будет единственным правильным и справедливым шагом. Потому что в России даже музыка не может быть вне политики", — говорит представитель украинского правительства, ответственный за цифровое направление.

Между тем, советник Путина назвал украинцев эльфами, а россиян – хоббитами. Дальше советник Путина настаивал, что Украина является частью "русского мира". По мнению Мединского, мир пытался сделать из России колонию, а война на Украине только подтверждает это.

"Это часть русской земли. Украина — это неотъемлемая часть русского мира… У нас нет конфликта с Украиной. У нас, к сожалению, есть конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией. Нас хотели сделать колонией с 17 века, то одни, то другие, то третьи... Теперь очередной круг", — сказал Мединский.

А в другой части света — россиян депортируют с Бали.

В Беларуси же придумали, чем заменить Mcdonald's.



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