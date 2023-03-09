Украина предупреждает о кремлевских провокациях в Беларуси

Оккупанты планируют масштабную провокацию на украинско-белорусской границе, организация освещения событий поручена российскому пропагандисту Соловьеву. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передают "Комментарии".

Російський пропагандист Соловйов

"Получена информация, что в ближайшее время военно-политическое командование России планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси, — сказано в сообщении. — Для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация теле-радиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в России".

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По данным украинской военной разведки, для организации провокации на территорию Беларуси прибывает несколько групп россиян. Предположительно, планы оккупантов предусматривают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения, утверждают украинские разведчики.

"Цель провокации — создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил страны в войне на стороне России", — сообщает ГУР МО Украины. – "Напоминаем, что Украина не проводит никаких боевых операций на территории Беларуси".

Напоминаем, что сегодня СБУ сделала заявление, в котором прокомментировала слова так называемого МГБ Приднестровской молдавской республики о якобы запланированном украинцами покушении в Тирасполе на главу самопровозглашенной республики – Красносельского.

"О заявлениях т.н. "МГБ Приднестровья" о якобы участии СБУ в подготовке теракта. Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" об участии СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию , срежиссированную в Кремле", — заявили в СБУ.

Тем временем, разведка Литвы подсчитала, сколько Россия сможет вести боевые действия.