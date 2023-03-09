logo

BTC/USD

21516.20

ETH/USD

1528.36

LTC/USD

83.53

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина предупреждает о кремлевских провокациях в Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина предупреждает о кремлевских провокациях в Беларуси

ГУР Минобороны сделал заявление

сегодня, 18:21
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Оккупанты планируют масштабную провокацию на украинско-белорусской границе, организация освещения событий поручена российскому пропагандисту Соловьеву. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передают "Комментарии".

Украина предупреждает о кремлевских провокациях в Беларуси

Російський пропагандист Соловйов

"Получена информация, что в ближайшее время военно-политическое командование России планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси, — сказано в сообщении. — Для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация теле-радиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в России".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По данным украинской военной разведки, для организации провокации на территорию Беларуси прибывает несколько групп россиян. Предположительно, планы оккупантов предусматривают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения, утверждают украинские разведчики.

"Цель провокации — создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил страны в войне на стороне России", — сообщает ГУР МО Украины. – "Напоминаем, что Украина не проводит никаких боевых операций на территории Беларуси".

Напоминаем, что сегодня СБУ сделала заявление, в котором прокомментировала слова так называемого МГБ Приднестровской молдавской республики о якобы запланированном украинцами покушении в Тирасполе на главу самопровозглашенной республики – Красносельского.

"О заявлениях т.н. "МГБ Приднестровья" о якобы участии СБУ в подготовке теракта. Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" об участии СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию , срежиссированную в Кремле", — заявили в СБУ.

Тем временем, разведка Литвы подсчитала, сколько Россия сможет вести боевые действия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

xxxxx

сегодня, 18:39

Секс без обязательств: без денег, все анонимно, реальные девки с реальными фото, без шлюx и кидал. Здесь девки сами хотят и первые пишут, я уже не первую снимаю здесь ----- https://min.lc/vix


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!