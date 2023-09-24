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Украина "поздравила" Курск с Днем города: в здание ФСБ попал беспилотник

Украинский дрон нанес удар по зданию ФСБ в Курске. Что известно о ситуации.

сегодня, 13:45
Автор:
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Slava Kot
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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке украинского дрона на админздание в центральном районе города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram российского политика.

Украина "поздравила" Курск с Днем города: в здание ФСБ попал беспилотник

Беспилотник атаковал здание ФСБ в Курске. Фото из открытых источников


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Российские СМИ, опираясь на показания местных жителей, сообщили о нескольких взрывах. Однако губернатор Курской области заявил об одном беспилотнике, совершившем атаку на здание. Впоследствии жители Курска указывали, что нападение было совершено на здание ФСБ.

Интересно, что 24 сентября в Курске отмечают День города. Мэр Курска призвал россиян не волноваться, соблюдать правила безопасности, однако не стал отменять празднование.

"Безопасность курят обеспечивают более тысячи человек и 150 единиц техники. Прошу вас соблюдать правила поведения в местах проведения массовых мероприятий и выполнять требования пожарной безопасности", — написал Куряк.

"Общественное" со ссылкой на свои источники из украинской разведки подтверждает, что атака была предпринята на здание Федеральной службы безопасности РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в интервью во время визита в Соединенные Штаты глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что огорчит российского президента Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали об информации от Центра национального сопротивления, утверждающего, что Россия отправила к границе двух украинских областей спецназ. Главная задача российских военных – это совершение диверсий вблизи общей границы. Российский отряд был отправлен для учений в Белгородскую область. Летом россияне проводили подобные "обучения" в Курской области РФ.



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Источник: https://suspilne.media/579303-u-kursku-bezpilotnik-atakuvav-adminbudivlu-gubernator/
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