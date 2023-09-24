Украина "поздравила" Курск с Днем города: в здание ФСБ попал беспилотник

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Slava Kot
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке украинского дрона на админздание в центральном районе города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram российского политика.
Беспилотник атаковал здание ФСБ в Курске. Фото из открытых источников
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Российские СМИ, опираясь на показания местных жителей, сообщили о нескольких взрывах. Однако губернатор Курской области заявил об одном беспилотнике, совершившем атаку на здание. Впоследствии жители Курска указывали, что нападение было совершено на здание ФСБ.
Интересно, что 24 сентября в Курске отмечают День города. Мэр Курска призвал россиян не волноваться, соблюдать правила безопасности, однако не стал отменять празднование.
"Общественное" со ссылкой на свои источники из украинской разведки подтверждает, что атака была предпринята на здание Федеральной службы безопасности РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в интервью во время визита в Соединенные Штаты глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что огорчит российского президента Владимира Путина.
Также "Комментарии" писали об информации от Центра национального сопротивления, утверждающего, что Россия отправила к границе двух украинских областей спецназ. Главная задача российских военных – это совершение диверсий вблизи общей границы. Российский отряд был отправлен для учений в Белгородскую область. Летом россияне проводили подобные "обучения" в Курской области РФ.
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