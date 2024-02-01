Украина потопила ракетный катер страны-агрессора: в ГУР показали эффектное видео

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Кравцев Сергей
Бойцы ГУР этой ночью провели очередную удачную операцию по уничтожили ракетного катера "Ивановец" Черноморского флота РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГУР.
Ракетный катер "Ивановец". Фото: из открытых источников
Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.
По оценкам ГУР Минобороны, стоимость утраченного РФ корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов.
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