Украина потопила ракетный катер страны-агрессора: в ГУР показали эффектное видео



















Бойцы ГУР этой ночью провели очередную удачную операцию по уничтожили ракетного катера "Ивановец" Черноморского флота РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГУР.

Ракетный катер "Ивановец". Фото: из открытых источников

"В ночь с 31 января на 1 февраля воины спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ", — рассказывают украинские разведчики.

Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

"В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с последующим движением — "Ивановец" дал крен на корму и затонул", — добавляют в ГУР.

По оценкам ГУР Минобороны, стоимость утраченного РФ корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов.

"Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела", — констатируют в ГУР.

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