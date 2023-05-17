Украина потеряла в Бахмуте еще одну яркую личность

В боях за Бахмут погиб известный фотограф-натуралист Денис Кривой, когда пытался спасти раненых побратимов. Об этом сообщают "Комментарии". Он нес службу в рядах ССО.

Денис Кривой

"Сегодня (15 мая — ред.) я узнала о потере лучшего и самого важного для себя человека. Моего мужа. Моего друга. Моего Солнца. Лучшего отца двух маленьких девочек. Дени больше нет. Он погиб в Бахмуте. Пытаясь спасти раненых побратимов. Герой и защитник. Он всегда делал все и даже больше, а считал, что все равно недостаточно. Он добровольно избрал свой путь и с честью прошел его. Помним его!" – написала жена фотографа Галина Волгина.

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Журналист "ГардCity" Владимир Галузинский в комментарии ИМИ рассказал, что Денис служил в Силах специальных операций, весной 2022 года пошел в армию добровольцем.

"У него была международная премия FIAP, это самый престижный европейский конкурс фотохудожников. Мы с ним учились вместе в университете с первого курса, он фактически на моих глазах состоялся как фотохудожник, как пейзажник. Его фотографии публиковали в National Geographic. Его много работ опубликовано здесь, на местном локальном уровне на Николаевщине: в путеводителях, гайдах туристических по "Бугскому Гарду". Он тесно сотрудничал с Национальным парком "Бугский Гард", это отдельный этап жизни", — отметил он.

Как сообщили на официальной странице национального природного парка "Бугский Гард", Денис Кривой был лауреатом многих международных фотоконкурсов, сотрудничал с National Geographic Ukraine. Фотограф был участником выставок в Киеве, Ивано-Франковске, Ужгороде, Житомире, Ровно, Первомайске, Косово. Некоторые работы Дениса хранятся в частных коллекциях Европы, Северной Америки и Азии.

"Молодой, энергичный, талантливый автор фотовыставки "Красота Бужского Гарда", которая неоднократно демонстрировалась в музеях нашей страны. Мы никогда не забудем светлые дела и талант Дениса!" — говорится в сообщении.

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