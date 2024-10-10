Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, в пояснительной записке которой сообщили о продвижении врага на некоторых направлениях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию, Deep State.



Иллюстративное фото

Российская армия захватила четыре населенных пункта. По информации украинского военного паблика, речь идет о трех населенных пунктах на Покровском направлении — Красном Яру, Николаевке (севернее Красного Яра), Крутом Яру (южнее Красного Яра), — а также о Мясожаровке (Купянское направление).

Кроме того, сообщается о продвижении россиян в районе Нью-Йорка (Константиновское направление).

Также подтверждает паблик продвижения россиян к Зеленому Щляху в Курской области и деревне Новоивановка.

Напомним, что ВСУ срывают планы Кремля – Путин рассчитывает, что его войска выйдут на административные границы Донецкой и Луганской областей и затем сосредоточатся на трех направлениях. ВСУ удается держать фронт и не допускать серьезных прорывов ВС РФ, несмотря на сложности, в том числе перебои в поставках оружия и техники, защитникам удается держать фронт.

"Те тактические позиционные бои, которые происходят на отдельных участках, являются закономерным явлением, и его не нужно воспринимать панически. Напротив, эти события свидетельствуют о силе, мощи, готовности и намерениях наших Вооруженных сил в отношении кардинального и окончательного отпора", — уточнил генерал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные требуют от президента Украины Владимира Зеленского решить вопрос демобилизации. Что нужно сделать, читайте по ссылке.



