logo

BTC/USD

59796.00

ETH/USD

2368.06

LTC/USD

64.18

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина потеряла новые населенные пункты: карта DeepState
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина потеряла новые населенные пункты: карта DeepState

От каких населенных пунктов отступили ВСУ

сегодня, 22:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, в пояснительной записке которой сообщили о продвижении врага на некоторых направлениях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию, Deep State.

Украина потеряла новые населенные пункты: карта DeepState

Иллюстративное фото

Российская армия захватила четыре населенных пункта. По информации украинского военного паблика, речь идет о трех населенных пунктах на Покровском направлении — Красном Яру, Николаевке (севернее Красного Яра), Крутом Яру (южнее Красного Яра), — а также о Мясожаровке (Купянское направление).

Кроме того, сообщается о продвижении россиян в районе Нью-Йорка (Константиновское направление).

Также подтверждает паблик продвижения россиян к Зеленому Щляху в Курской области и деревне Новоивановка.

Украина потеряла новые населенные пункты: карта DeepState - фото 2
Украина потеряла новые населенные пункты: карта DeepState - фото 3
Украина потеряла новые населенные пункты: карта DeepState - фото 4

Напомним, что ВСУ срывают планы Кремля – Путин рассчитывает, что его войска выйдут на административные границы Донецкой и Луганской областей и затем сосредоточатся на трех направлениях. ВСУ удается держать фронт и не допускать серьезных прорывов ВС РФ, несмотря на сложности, в том числе перебои в поставках оружия и техники, защитникам удается держать фронт.

"Те тактические позиционные бои, которые происходят на отдельных участках, являются закономерным явлением, и его не нужно воспринимать панически. Напротив, эти события свидетельствуют о силе, мощи, готовности и намерениях наших Вооруженных сил в отношении кардинального и окончательного отпора", — уточнил генерал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные требуют от президента Украины Владимира Зеленского решить вопрос демобилизации. Что нужно сделать, читайте по ссылке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/20482
Теги:

Новости

Все новости