Украина потеряла на войне многократного олимпийского чемпиона

Олимпийская семья Украины потеряла многократного чемпиона, профессионального гребца Дмитрия Губанова, который является бронзовым призером чемпионата Европы. Как передает портал "Комментарии", 28-летний мастер спорта с начала полномасштабного вторжения пошел служить в ВСУ. Он защищал государство в самых горячих точках востока Украины и исчез 2 августа 2023 года. Сегодня НОК Украины официально констатировал его смерть.

Титулованный украинский гребец Дмитрий Губанов. Фото: НОК Украины

"К сожалению о его гибели стало известно только сейчас, после долгих месяцев ожидания и надежды. У Дмитрия осталась любимая жена и дочь", — отметила олимпийская команда.

Спортивное сообщество выразило соболезнования всем друзьям, близким и знакомым Дмитрия. Украинцы в комментариях к сообщению НОК отметили, что он навсегда останется в сердце всей нации, а также пообещали оккупантам месть.

"Навсегда в сердце и душе. О тебе память сохраним. И славу твою в величии!!!", — написал один из пользователей.

Стоит отметить, Дмитрий Губанов – профессиональный украинский спортсмен родом из Николаевской области. Он с детства занимался академической греблей и за период своей спортивной карьеры смог завоевать "бронзу" на чемпионате Европы среди юниоров (до 19 лет). Также Губанов стал финалистом чемпионата мира среди молодежи до 23 лет. Украинец обладал званием мастера спорта, его профессиональный путь сопровождала тренер Валентина Буравкова. Губанов стал в ряды ВСУ в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

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