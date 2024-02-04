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На войне погиб украинский чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Билоконь погиб на войне, защищая Украину от российской агрессии.

4 февраля 2024, 15:52
Автор:
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Slava Kot
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Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсмен Украины Александр Билоконь погиб на войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление почетного президента Федерации греко-римской борьбы Украины Вадима Кисилия.

На войне погиб украинский чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу

На войне погиб Александр Билоконь. Фото из открытых источников

32-летний спортсмен и чемпион Александр Белоконь погиб, защищая Украину от российской агрессии.

"На войне с российскими фашистами погиб Александр Билоконь, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсменом книги рекордов Украины. Вечная память, вечная слава Герою. Искренние соболезнования родным и близким. Царство Небесное", — сообщил Вадим Кисиль в Facebook.

Александр Белоконь родился в городе Белая Церковь в Киевской области. В 2017 году он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. Тогда спортсмен протянул вес 15,7 тонны. В 2020 году спортсмен получил Мастера спорта по богатырским играм. Также в 2020 году Белоконь соревновался за титул "Самого сильного человека Украины" и одержал победу в 95-й весовой категории.

После обломочного ранения руки Александр Белоконь не оставил спорт и принял участие в ветеранских соревнованиях "Киев несокрушимый" в 2023 году. Белоконь не готовился к турниру, но получил чемпионство.

32-летнего спортсмена Александра Белоконя мобилизовали в марте 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время выполнения боевого задания погиб молодой летчик ВСУ Владислав Залистовский. Украинскому военному было 23 года.

Также "Комментарии" писали, что в результате российского удара погибли два сотрудника ГСЧС в Запорожской области, еще трое получили ранения.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1575431703291264&id=100024733477434&ref=embed_post
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