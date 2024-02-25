Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных на войне

Украинский президент Владимир Зеленский впервые назвал количество украинских военных, погибших на войне с Россией. Соответствующую цифру он назвал в ходе пресс-конференции 25 февраля.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Недавно были голоса в радикальной части американского политикума, которые не на нашей стороне. Они сказали, что якобы Украина потеряла 300 тысяч погибшими. Дальше была информация от РФ, что Украина потеряла более 100 тыс. убитыми. Это все ложь. 31 тысяча украинских военных. погибли на этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, что там лжет Путин со своим лживым кругом", — сказал президент.

Также Владимир Зеленский назвал российские потери. По его данным, на войне погибли 180 тысяч россиян. Всего потерь вместе с ранеными у россиян до 500 тысяч.

"Не скажу, сколько у нас раненых. Не хочу, чтобы РФ узнала, сколько военных у нас уже не на поле боя. Есть без вести пропавшие. Не буду играть с этими цифрами. Потому что последний обмен показал, что двое парней были в списке без вести пропавших". , а вернулись из плена живыми. И десятки тысяч погибших гражданских на оккупированных территориях. Мы не знаем точно, сколько именно они убили наших гражданских", — заявил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский обратился к украинцам в годовщину Великой войны. Глава украинского государства Владимир Зеленский обнародовал видеообращение ко второй годовщине начала полномасштабной войны России против Украины. Соответствующую запись опубликовала пресс-служба президента. Владимир Зеленский записал свое обращение в Гостомеле, откуда должно было начаться российское "захватить Киев за три дня". Лидер украинцев поблагодарил соотечественников, два года борющихся за победу после российского полномасштабного вторжения.