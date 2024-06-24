Украина потеряла главное преимущество над врагом, которое всегда спасало: о чем речь

По словам политического эксперта Александра Кочеткова, он общается с фронтовыми медиками, которые рассказывают, что у Сил обороны якобы очень много потерь – и погибшими, и ранеными. При этом военные рассказывают, что идут крайне упорные бои, поэтому без потерь невозможно, и враг теряет гораздо больше. Но, добавляет эксперт, значительная часть наших потерь — на совести тех командиров ВСУ, для которых жизнь бойцов так и не стала самой высокой ценностью, и они исповедуют советский принцип "держаться любой ценой".

Война в Украине

"Но главное, что на третьем году войны мы потеряли едва ли не главное свое преимущество над врагом — креативность и неожиданность. Ранее многие вопросы совместных боевых действий решались на горизонтальном уровне между командирами среднего звена, что позволяло учитывать реальное состояние на соседних позициях и действовать согласованно. То есть эффективно и с минимальными потерями", — говорит эксперт.

По его словам, ситуация настолько беспокоит военных, что они уже начали высказываться об этом публично, несмотря на возможные карательные последствия со стороны тех с большими погонами, кого они критикуют.

При этом Кочетков считает, что принудительная мобилизация проблему не решает, а откладывает и усугубляет, а направление повышения устойчивости украинской энергетики полностью провалено.

"То, на что были потрачены большие средства, оказалось неэффективным. А вот о максимальном развитии распределенной генерации вспомнили только сейчас, когда петух клюнул. И будет ли сделано что-то спасительное к зиме — большой вопрос. Ну конечно, кроме повышения тарифов", — говорит эксперт.

Кроме того, по его словам, никуда не делась коррупция в тылу.

"В такой ситуации невозможно не только выиграть войну и освободить оккупированные территории, но даже сдержать агрессора, который по сотне метров непрестанно лезет и лезет вперед. Недоимперия за счет войны лишается маргиналов, а мы теряем лучших", – говорит Кочетков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в армию возвращаются генералы , для которых военные – расходный материал.



