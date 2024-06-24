Украина потеряла главное преимущество над врагом, которое всегда спасало: о чем речь

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Ткачик Олеся
По словам политического эксперта Александра Кочеткова, он общается с фронтовыми медиками, которые рассказывают, что у Сил обороны якобы очень много потерь – и погибшими, и ранеными. При этом военные рассказывают, что идут крайне упорные бои, поэтому без потерь невозможно, и враг теряет гораздо больше. Но, добавляет эксперт, значительная часть наших потерь — на совести тех командиров ВСУ, для которых жизнь бойцов так и не стала самой высокой ценностью, и они исповедуют советский принцип "держаться любой ценой".
Война в Украине
По его словам, ситуация настолько беспокоит военных, что они уже начали высказываться об этом публично, несмотря на возможные карательные последствия со стороны тех с большими погонами, кого они критикуют.
При этом Кочетков считает, что принудительная мобилизация проблему не решает, а откладывает и усугубляет, а направление повышения устойчивости украинской энергетики полностью провалено.
Кроме того, по его словам, никуда не делась коррупция в тылу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в армию возвращаются генералы , для которых военные – расходный материал.
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Ігор
24 июня 2024, 16:22
Військові висловлюються публічно за принципом: Фюрер і Хунта у пОПі гарні, це Боярі погані. Це ж вони таку країну збудували, а тепер захищають для юдеїв. А чужим юдейцям не нація і не Україна потрібні, а територія ведення бізнесу. Тому сюди завезуть Джафара з Алі-бабой щоб вдовам сестрам і донькам військових екзотика була. А вихід є кожного дня: змінювати країну! Саме країну, саме зверху!