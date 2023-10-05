Украина получит миллионы единиц боеприпасов от союзника России

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Slava Kot
Правительство США одобрило передать Украине конфискованное в Иране в прошлом году вооружение и боеприпасы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Центрального командования США.
Украинские военные. Фото из открытых источников
В заявлении говорится, что военно-морские силы США 9 декабря 2022 года наткнулись на корабль без опознавательных знаков, который перевозил вооружение из Ирана в Йемен в нарушении резолюций Совета Европы. В результате США изъяли контрабанду иранского оружия.
В июле американское правительство из-за гражданских исков получило в собственность эти боеприпасы, а теперь отправляет их в Украину.
По данным Центрального командования за два месяца проведения спецопераций вблизи Ирана, США и их партнерам удалось изъять в общей сложности 5 тыс. единиц оружия и 1,6 миллиона боеприпасов.
Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину, Москва нашла союзника в лице Ирана, предоставляющего Кремлю вооружение, в том числе иранские дроны-камикадзе для ударов по украинской территории.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две европейские страны заявили о истощении запасов оружия для Украины. Представители этих стран призвали создать новую стратегию поддержки Украины и просят других союзников присылать больше оружия.
Также "Комментарии" писали, что россияне испытывают экспериментальное оружие с ядерным двигателем. Предыдущие попытки запуска этих ракет не принесли положительного результата.
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