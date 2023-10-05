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Украина получит миллионы единиц боеприпасов от союзника России

Оружие одного из самых крупных союзников России попадет в Украину и будет применено против армии РФ.

сегодня, 09:55
Автор:
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Slava Kot
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Правительство США одобрило передать Украине конфискованное в Иране в прошлом году вооружение и боеприпасы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Центрального командования США.

Украина получит миллионы единиц боеприпасов от союзника России

Украинские военные. Фото из открытых источников

В заявлении говорится, что военно-морские силы США 9 декабря 2022 года наткнулись на корабль без опознавательных знаков, который перевозил вооружение из Ирана в Йемен в нарушении резолюций Совета Европы. В результате США изъяли контрабанду иранского оружия.


В июле американское правительство из-за гражданских исков получило в собственность эти боеприпасы, а теперь отправляет их в Украину.

"Правительство США передало украинским вооруженным силам примерно 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм", — заявлено в Центральном командовании вооруженных сил США.

По данным Центрального командования за два месяца проведения спецопераций вблизи Ирана, США и их партнерам удалось изъять в общей сложности 5 тыс. единиц оружия и 1,6 миллиона боеприпасов.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину, Москва нашла союзника в лице Ирана, предоставляющего Кремлю вооружение, в том числе иранские дроны-камикадзе для ударов по украинской территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две европейские страны заявили о истощении запасов оружия для Украины. Представители этих стран призвали создать новую стратегию поддержки Украины и просят других союзников присылать больше оружия.

Также "Комментарии" писали, что россияне испытывают экспериментальное оружие с ядерным двигателем. Предыдущие попытки запуска этих ракет не принесли положительного результата.



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Источник: https://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/3547919/seized-and-forfeited-lethal-aid-materiels/
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