Украина получит миллионы единиц боеприпасов от союзника России

Правительство США одобрило передать Украине конфискованное в Иране в прошлом году вооружение и боеприпасы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Центрального командования США.

Украинские военные. Фото из открытых источников

В заявлении говорится, что военно-морские силы США 9 декабря 2022 года наткнулись на корабль без опознавательных знаков, который перевозил вооружение из Ирана в Йемен в нарушении резолюций Совета Европы. В результате США изъяли контрабанду иранского оружия.

В июле американское правительство из-за гражданских исков получило в собственность эти боеприпасы, а теперь отправляет их в Украину.

"Правительство США передало украинским вооруженным силам примерно 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм", — заявлено в Центральном командовании вооруженных сил США.

По данным Центрального командования за два месяца проведения спецопераций вблизи Ирана, США и их партнерам удалось изъять в общей сложности 5 тыс. единиц оружия и 1,6 миллиона боеприпасов.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину, Москва нашла союзника в лице Ирана, предоставляющего Кремлю вооружение, в том числе иранские дроны-камикадзе для ударов по украинской территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две европейские страны заявили о истощении запасов оружия для Украины. Представители этих стран призвали создать новую стратегию поддержки Украины и просят других союзников присылать больше оружия.

Также "Комментарии" писали, что россияне испытывают экспериментальное оружие с ядерным двигателем. Предыдущие попытки запуска этих ракет не принесли положительного результата.