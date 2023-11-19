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Украина получит оружие мирового уровня от Германии

Германия отправит в Украину оружие третьего тысячелетия.

сегодня, 11:15
Автор:
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Slava Kot
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Германия отправит Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца года, заявил немецкий посол в Украине Мартин Егер. Согласно его словам, речь идет о современной технике, которая поступила на вооружение Германии несколько лет назад.

Украина получит оружие мирового уровня от Германии

Система ПВО IRIS-T. Фото из открытых источников

С приближением зимы Россия все больше накапливает ракеты, чтобы прибегнуть к тактике в прошлом году и попытаться парализовать энергетическую инфраструктуру ракетными атаками. Это понимает как Украина, так и западные партнеры, в частности, Германия, которая передаст две современные системы ПВО IRIS-T.


IRIS-T впервые поступили на вооружение в 2005 году, как оружие малой дальности до 25 км для сбития воздушных целей, в частности ракет, самолетов, вертолетов и дронов. Однако со временем инженеры немецкой компании Diehl Defense сделали несколько новых версий. По словам Мартина Егера, Украина получит одну из самых современных разработок IRIS-T SLM, которую приняли на вооружение в 2015 году. Эта система ПВО может уничтожать цели в радиусе 40 км и на высоте 20 км.

Один комплект IRIS-T состоит из радара и трех мобильных пусковых установок, каждая из которых имеет до восьми ракет. Заряды наводятся на цель с помощью современной навигационной системы, а боеголовки содержат инфракрасные датчики, позволяющие контролировать полет снаряда инфракрасным излучением.

Как отмечает издание Defense Express, Украина уже имеет три системы ПВО IRIS-T, а в будущем в общей сложности получит еще пять, то есть Украина может рассчитывать на 8 ЗРК IRIS-T.

Таким образом, Украина располагает несколькими основными западными системами ПВО:

  • Patriot;
  • SAMP/T;
  • NASAMS;
  • IRIS-T.

Кроме западных систем противовоздушной обороны, Украина также использует собственные конструкции, например "Бук".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине заметили новое современное оружие мирового уровня.

Также "Комментарии" писали о Франции, объявившей, что вместо Украины военная техника поедет в другую страну.



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